وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يجتمعون الثلاثاء بعد التطورات في "سبتة"

الدمام في الأحد 2 أغسطس 2026 03:28 صباحاً كتب شريف احمد - يعقد وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي الثلاثاء اجتماعا عبر تقنية الفيديو لبحث موجة تدفق المهاجرين إلى جيب سبتة الإسباني، وفق ما أفاد مسؤولون السبت.

وقال رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن، الذي تتولّى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، في منشور على منصة إكس إن دبلن "ستدعو إلى اجتماع لمجلس العدل والشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء.. لمناقشة التطورات في سبتة".

سبق وأعلنت إيطاليا الجمعة تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا، عقب تدفق المهاجرين إلى جيب سبتة.

ووصفت رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية جورجيا ميلوني الإجراء الذي سيظل ساريا لمدة شهر بأنه "استثنائي" ويهدف إلى "حماية الأمن القومي ومنع تداعيات محتملة على أمتنا".