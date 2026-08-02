مأساة جوية في البيرو.. 13 قتيلًا في تحطم طائرة سياحية

حوادث تحطم الطائرات الصغيرة

المواقع الأثرية والسياحية في البيرو

الدمام في الأحد 2 أغسطس 2026 03:28 صباحاً كتب شريف احمد - لقي 13 شخصًا على الأقل مصرعهم، السبت، إثر تحطم طائرة صغيرة كانت تقل سياحًا في رحلة لمشاهدة خطوط نازكا الأثرية الشهيرة في البيرو، وفق ما أعلنت الشرطة.وقال الميجور في الشرطة خورخي أندرادي، للصحافيين من موقع الحادث جنوب البلاد، إن الضحايا هم 11 راكبًا واثنان من أفراد الطاقم، مؤكدًا أن الحادث لم يسفر عن أي ناجين.ووقع الحادث نحو الساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي، بعد وقت قصير من إقلاع الطائرة من مطار بيسكو، الواقع على بعد نحو 240 كيلومترًا جنوب العاصمة ليما.وأوضح أندرادي أن فرق الإنقاذ انتشلت أربع جثث حتى الآن، فيما لم تُعلن هويات الضحايا.ولم تتضح على الفور أسباب تحطم الطائرة، بينما باشرت هيئة الطيران المدني في البيرو إجراءات التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية عناصر الشرطة والإطفاء في موقع الحادث، وهم يعملون وسط حطام الطائرة المتضرر، فيما بدت أجزاء منها مشتعلة.وينطلق من مطار بيسكو عدد كبير من الطائرات الصغيرة التي تنقل السياح، وغالبيتهم من الأجانب، في رحلات لمشاهدة خطوط نازكا، التي تُعد من أبرز المواقع الأثرية والسياحية في البيرو.