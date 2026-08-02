العثور على جثث 10 مفقودين بعد انهيار ثلجي في باكستان

متسلق جبال محترف

الدمام في الأحد 2 أغسطس 2026 03:28 صباحاً كتب شريف احمد - لقي نجم تسلّق الجبال البريطاني-النيبالي نيرمال بورجا وأعضاء بعثته التسعة حتفهم في باكستان على أحد أعلى القمم في العالم.وقالت شركة "إيليت إكسبيديشن" التي كان يديرها بورجا، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي السبت "ببالغ الحزن نؤكد أن نيرمال بورجا فقد حياته بصورة مأساوية جراء الانهيار الثلجي الذي وقع على جبل برود بيك".وأضافت الشركة "تلقينا أيضا تأكيدا بأن بقية أعضاء البعثة لم ينجوا للأسف".ووقع الانهيار الثلجي الخميس، ما أدى إلى انقطاع الاتصال ببعثة دولية من عشرة أشخاص كان يقودها متسلق الجبال البريطاني-النيبالي البالغ 43 عاما.وقال رئيس الوزراء النيبالي باليندرا شاه "لقد صدمنا جميعا بمقتل ستة متسلقين نيباليين وأربعة متسلقين أجانب، بينهم نيرمال بورجا"، مضيفا على مواقع التواصل الاجتماعي "ستظل قصة شجاعتهم والتزامهم مصدر إلهام لنا".وكانت حكومة الإقليم أعلنت مساء الجمعة أن جثامين أميركية وعُمانية ونيبالي كانت بين تلك التي عُثر عليها حتى ذلك الحين، قبل نقلها بمروحية إلى مستشفى للتعرف إليها رسميا.وبورجا عضو سابق في لواء الغوركا التابع للجيش البريطاني، ثم في وحدة القوارب الخاصة في مشاة البحرية الملكية، وقد حطم أرقاما قياسية عدة منذ أن أصبح متسلق جبال محترفا ومرشدا في المرتفعات.وضمت البعثة عشرة أشخاص، هم نيرمال بورجا وخمسة نيباليين وباكستاني وعُمانية وأميركية ومتسلق صيني.