الرئيس عباس يعزي نظيره الجزائري بضحايا حادث انقلاب حافلة

القاهرة - كتب محمد نسيم - بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، مساء اليوم الجمعة، برقية تعزية ومواساة إلى نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، وذلك إثر الحادث الأليم الناجم عن انقلاب حافلة نقل مسافرين في منطقة برحمون الكرمة بدائرة بومرداس، والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

وأعرب الرئيس عباس، باسمه وباسم الشعب الفلسطيني، عن خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس تبون وللشعب الجزائري الشقيق، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.

وأكد الرئيس عباس، في برقيته، على وقوف دولة فلسطين، قيادة وشعبا، إلى جانب الجزائر الشقيقة في هذا المصاب الجلل، مشددا على عمق الروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

المصدر : وكالة وفا