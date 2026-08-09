«الفارس الشهم 3» تدعم أهالي غزة بـ 5 مبادرات إنسانية

ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد شعبان (غزة)

واصلت عملية «الفارس الشهم 3» تنفيذ برامجها الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة ضمن حصاد الأسبوع 143، بالتزامن مع عقد مؤتمر علمي بمناسبة مرور 1000 يوم على انطلاق جهودها الإنسانية، استعرضت خلاله أبرز محطات العمل الإغاثي والإنساني الذي نفذته العملية منذ بدء تدخلاتها في القطاع.

وشهد الأسبوع تنفيذ 5 مبادرات إنسانية استفاد منها 4900 مستفيد، إلى جانب استقبال 5 وفود اطلعت على سير المشاريع الإنسانية، وتوزيع 89 حقيبة إغاثية على الأسر المستحقة.

وفي إطار جهود الأمن الغذائي، واصلت 5 مخابز مدعومة من العملية إنتاج 4000 ربطة خبز يومياً يستفيد منها 20 ألف شخص، فيما تواصل 5 تكيات «المطابخ الشعبية» إعداد 1500 وجبة يومياً يستفيد منها 7500 مستفيد بشكل يومي.

كما وزعت العملية خلال الأسبوع 12269 طرداً غذائياً متنوعاً، و7372 طرداً صحياً، و394 طرد ملابس، إلى جانب الاستجابة لـ439 مناشدة وحالة إنسانية.

وعلى الصعيد الطبي، قدمت المرافق الصحية التابعة للعملية خدماتها لـ 2123 حالة في مركز الإمارات الطبي، و1721 حالة في مركز الإمارات التخصصي، إضافة إلى علاج 410 حالات عبر العيادة المتنقلة «الإسعاف»، بما يعكس استمرار الجهود الرامية إلى دعم المنظومة الصحية وتخفيف معاناة المرضى.

وفي جانب المساعدات الإغاثية، وزعت العملية 70 جالون مياه، و46401 كيلوجرام من التمور، و87 خيمة، و119 غطاءً شتوياً، و100 شادر، و5067 علبة حليب أطفال، إضافة إلى 14.045 زجاجة مياه، استمراراً لجهودها في تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة في مختلف مناطق قطاع غزة.

وقال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن الإمارات تواصل جهودها في تضميد الجراح والتخفيف من معاناة الفلسطينيين في غزة من خلال مبادرة «الفارس الشهم 3»، التي تقدم حزمة متكاملة من المبادرات الإنسانية والإغاثية.

وأضاف الرقب، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن المبادرات الإماراتية تعكس إدراكاً كاملاً لاحتياجات الشعب الفلسطيني في مختلف الظروف، ولا تقتصر على توفير الاحتياجات الأساسية، بل تمتد إلى مشاركة الفلسطينيين لحظات الفرح، مستشهداً بتكريم طلبة الثانوية العامة الناجحين، بما أسهم في إدخال البهجة إلى منازلهم رغم قسوة الأوضاع.

وأكد الرقب أن المبادرات الإماراتية شملت كذلك تكريم المتفوقين وحفظة القرآن الكريم، وتنظيم مسابقات قرآنية، وتكريم الفائزين بها، بما يعكس اهتماماً بالجوانب التربوية والثقافية، إلى جانب العمل الإغاثي والإنساني، لافتاً إلى أن الإمارات تُعد من أكثر الدول تنفيذاً للبرامج والمبادرات الإنسانية داخل قطاع غزة.

وشدد على أن ما تقدمه الإمارات يمثل نموذجاً للأخوة والتضامن، إذ يجمع بين المساعدات الغذائية والطبية، والدعم التعليمي، والبرامج الترفيهية، ورعاية الأطفال، مشيداً بالطواقم الإماراتية العاملة داخل غزة، التي تتعامل بروح من التواضع والمحبة، بما يترك أثراً إيجابياً في نفوس الفلسطينيين الذين يواجهون ويلات الحرب.

مساندة

أكد بركات الفرا، سفير فلسطين السابق لدى القاهرة، أن الدعم الإماراتي للشعب الفلسطيني يكتسب أهمية كبيرة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع، مشيراً إلى أن المساعدات التي تقدمها مبادرة «الفارس الشهم 3» تسهم في توفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء والدواء ومياه الشرب ومستلزمات الحياة، بما يخفف من المعاناة.

وذكر الفرا، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن المشروع الإنساني الإماراتي قدم الكثير مما ينفع أبناء الشعب الفلسطيني، وأسهم في التخفيف من معاناتهم، موضحاً أن استمرار تدفق المساعدات الإماراتية يسهم في تعزيز صمود الفلسطينيين وثباتهم على أرضهم، ومواجهة مخططات التهجير من قطاع غزة والضفة، مؤكداً أن المساندة الإنسانية تمثل أحد أهم عوامل تثبيت الفلسطينيين في أرضهم وتمكينهم من مواصلة حياتهم رغم الظروف الاستثنائية.