ترامب يفرض رسوماً جمركية على المسيّرات المستوردة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس فرض رسوم جمركية على الطائرات المسيّرة المستوردة إلى الولايات المتحدة ومكوناتها، بهدف دعم الشركات الأميركية.

وعلَّلَ الرئيس الأميركي القرار بحماية الأمن القومي للولايات المتحدة، وفق بيان أصدره البيت الأبيض، حيث تم فرض رسوم بنسبة 100% على استيراد أنظمة معينة للطائرات المسيرة، بما في ذلك تلك التي يتجاوز وزنها الإجمالي عند الإقلاع 25 كيلوغراما وتتمتع بقدرات مثل أجهزة التصوير الحراري.

وتخضع الطائرات المسيرة الأصغر حجما لرسوم جمركية بنسبة 25%.

وبحسب ترامب، تهدف الرسوم الجمركية إلى "التشجيع على إنتاج الطائرات المسيّرة" في الولايات المتحدة و"تقليل الاعتماد" على الموردين الأجانب.

من المقرر أن تدخل التعريفات الجمركية الجديدة حيز التنفيذ في 3 سبتمبر.