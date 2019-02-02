قاض أسترالي يطالب المسلمين بالتنصل من بعض آيات القرآن

ديسموند فيجان، قاضي المحكمة العليا بنيو ساوث ويلز

استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - دعا ديسموند فيجان، قاضي المحكمة العليا بنيو ساوث ويلز المسلمين إلى التنصل مما وصفه بالآيات القرآنية التي تدعو إلى العنف والتي يستغلها المتطرفون الإسلاميون لدعم الإرهاب في أستراليا على حد زعمه.

وأضاف أن "الرسائل القاتلة" التي تنتقل من خلال ما زعم أنها أجزاء عدائية بالقرآن لا يتم التصدي لها على نحو فعال.

وتابع قاضي المحكمة العليا: "التحريض على العنف الذي يستشهد به الإرهابيون لا يمكن أن يتجاهله العديد من المؤمنين بها الراغبين في التوافق مع المجتمع ".

وأردف أن في بعض الأحيان تتلقى المجتمعات الغربية تأكيدات مفادها أن الإسلام دين سلام لكن ذلك يتناقض مع غياب التنصل العام للآيات المعبرة عن العنف التي يستخدمها الجهاديون.

وأشرف القاضي الأسترالي على العديد من القضايا التي تتعلق بالإرهاب.

وأشار إلى أنه في غياب النبذ واسع النطاق لتلك الآيات، تتزايد جرأة الإرهابيين ويعتبرون أنفسهم رأس الحربة للدين الإسلامي.

لكن قيصر طراد، مؤسس جمعية الصداقة الإسلامية الأسترالية قال إن الأئمة يواصلون التنصل من التفسيرات العنيفة لبعض أجزاء القرآن.

وتابع طراد: "نواصل بصوت مرتفع مناهضة ذلك وكلما سنحت لنا الفرصة لتوضيح السياق الصحيح لها، نقوم بذلك".

بيد أن القاضي ديسموند فيجان يرى أن الشرطة والقضاء الأسترالي لا تستطيع أن تزجر تلك الاستشهادات بشكل فعال حيث ينبغي أن تنبع من المجتمع الإسلامي نفسه.