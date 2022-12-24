بدون سروال.. نجمة مسلسل باب الحارة تصدم الجمهور بإطلالة فاضحة وتكشف المستور من جسدها.. والمفاجأة بردة فعل زوجها!

بيروت - ثريا شاهين - صدمت الفنانة السورية كندة حنا نجمة مسلسل باب الحارة جمهورها والمتابعين بإطلالة جديدة وصفت بالفاضحة بعد كشفها عن فخذيها .

وعبر خاصية الستوري ظهرت حنا بدون بنطلون كاشفة عن فخذيها ودون أن تضع أي من مساحيق التجميل على وجهها.

كما ظهر في المقطع المصور القصير زوجها المخرج السوري طعمة من خلفها وهي تمسك بألة رفع الرموش التي تستخدمها النساء .

المتابعين وجهوا إنتقادات لاذعة بحق حنا خاصة وأنها متزوجة ولديها أطفال مطالبينها بالتخلي عن طريق العري والإغراء .



ويمتنع موقع الخليج 365 من نشر الفيديو احتراماً لمتابعينا الكرام