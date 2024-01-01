صنعاء.. نقابة المحامين تستنكر طرد قاضي حوثي لأحد منتسبيها وتطالب بمحاسبته

المنامة - ياسر ابراهيم - استنكرت نقابة المحامين اليمنيين في صنعاء، جريمة تعرض أحد منتسبيها المحامين لإهانة من قاض حوثي بمحافظة صنعاء.

وقالت النقابة في بيانها، إن القاضي "عمار حسان الحنشلي" القاضي المدني بمحكمة سنحان، اعتدى على المحامي "محمد عبدالله السياني" بأشكال عدة أثناء جلسة تخص موكلي المحامي السياني.

وكشف البلاغ الصادر عن النقابة، أن القاضي الحوثي قام بطرد المحامي من قاعة جلسة المحكمة أثناء تأدية عمل يوم السبت ٢٠٢٣/١٢/٢٣.

وأكدت النقابة، أن القاضي واصل الاعتداء على المحامي عبر إهانته وإهانة موكليه والتعامل بعنجهية وتعالي (ونزق) ورفع الصوت على موكليه وذلك بحسب ما جاء في البلاغ.

وأدانت نقابة المحامين مثل هكذا تصرفات تعسفية تسئ في المقام الأول إلى قدسية مهنة القضاء وتقلل من الاحترام لمنتسبي المهنة .

وأكدت نقابة المحامين استنكارها الشديد لهذه التصرفات المخالفة للقوانين والتي تعتبر تعدياً صارخاً على أصحاب مهنة المحاماة بهدف ثني المحامين عن القيام بواجبات مهنتهم السامية والنبيلة في الدفاع عن حقوق المواطنين رغم أن مهنة المحاماة بعراقتها تؤدي رسالتها السامية برعاية حسن سير المرفق القضائي وحفظ الحقوق وحمايتها داخل المجتمع وبين أفراده ومؤسساته .

ودعت النقابة مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي بالتوجيه للتحقيق في هذه الواقعة المسيئة ومحاسبة مرتكبي مثل هذه الممارسات والتصرفات التعسفية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من تسول له نفسه إهانة المحامين اليمنيين.