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اذا ظهرت عليه 10علامات.، كيف أعرف أن طفلي مصاب بالعين والحسد؟

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عدن - ياسمين التهامي - اذا ظهرت عليه 10علامات.، كيف أعرف أن طفلي مصاب بالعين والحسد؟

الثلاثاء 2 يناير 2024 الساعة 15:49

#65533;يف أعرف أن طفلي مصاب بالعين والحسد ؟، لاشك أنه من أهم وأكثر ما يبحث عنه الآباء والأمهات ، فليس لديهم أغلى ولا أعز من أطفالهم ليخافون عليهم من العين والحسد ، خاصة مع كثرة الحاسدين وشح النفوس ، الذي لم ينج منه صغير ولا كبير ، ولعل هذا ما يطرح السؤال عن كيف أعرف أن طفلي مصاب بالعين والحسد ؟، وحيث إن العين والحسد حق بحسب نصوص الكتاب العزيز والسُنة النبوية الشريفة ، وشرها كبير ينبغي الحذر منه على أغلى ما لدينا وهم أطفالنا ، فهذا ما يفسر زيادة البحث عن إجابة سؤال كيف أعرف أن طفلي مصاب بالعين والحسد ؟ لعلنا نبادر بمساعدتهم وتحصينهم قبل فوات الأوان

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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