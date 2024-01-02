عدن - ياسمين التهامي - اذا ظهرت عليه 10علامات.، كيف أعرف أن طفلي مصاب بالعين والحسد؟

الثلاثاء 2 يناير 2024 الساعة 15:49

#65533;يف أعرف أن طفلي مصاب بالعين والحسد ؟، لاشك أنه من أهم وأكثر ما يبحث عنه الآباء والأمهات ، فليس لديهم أغلى ولا أعز من أطفالهم ليخافون عليهم من العين والحسد ، خاصة مع كثرة الحاسدين وشح النفوس ، الذي لم ينج منه صغير ولا كبير ، ولعل هذا ما يطرح السؤال عن كيف أعرف أن طفلي مصاب بالعين والحسد ؟، وحيث إن العين والحسد حق بحسب نصوص الكتاب العزيز والسُنة النبوية الشريفة ، وشرها كبير ينبغي الحذر منه على أغلى ما لدينا وهم أطفالنا ، فهذا ما يفسر زيادة البحث عن إجابة سؤال كيف أعرف أن طفلي مصاب بالعين والحسد ؟ لعلنا نبادر بمساعدتهم وتحصينهم قبل فوات الأوان