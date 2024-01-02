شكرا لبحثكم عن خبر اللجنة التحضيرية لتكريم شيخ الشعراء "الكهالي" تعلن زمان ومكان التكريم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلنت اللجنة التحضيرية لحفل تكريم شيخ الشعراء الشاعر محمد سالم الكهالي، عن موعد ومكان التكريم في قاعة سبأ بخور مكسر 24 يناير 2024م.

وقال رئيس اللجنة التحضيرية "خالد الوردي" أن اللجنة التحضيرية لتكريم شيخ الشعراء، وبعد إنهائها للخطة الإعلامية والتنظيمية للحفل وإعداد برنامج الحفل الذي حرصت اللجنة على أن تكون نوعية هادفة تخدم فكرة التكريم للشاعر ولموروثه الأدبي والثقافي والاجتماعي والنضالي.

داعيا محبي الشاعر إلى حضور الحفل للاحتفاء بشيخ الشعراء والتعرف على عبقرية الشاعر وقصة حياته الثرية بالكثير من المواقف البطولية التي أظهرت نبله وشجاعته من جهة وثقافته وأدبه من جهة أخرى.

وحرصت اللجنة التحضيرية على استيعاب كل الملاحظات التي تم طرحها حول الاحتفالات السابقة والمشابهة لفكرة الحفل والتكريم، لما من شأنها إظهار الحفل بالشكل الذي يليق بشيخ الشعراء محمد سالم الكهالي وجمهوره الكبير.