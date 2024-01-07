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عدن - ياسمين التهامي - احذر دخول هذه الحشرة منزلك لأنها ستقضي عليك وعلى أسرتك.، اخطر من الافاعي.،

عنكبوت الأرملة السوداء

هو المسؤول عن أكثر من 2500 زيارة لمراكز مكافحة السموم كل عام في الولايات المتحدة، وهو نوع واحد يمكن العثور عليه من الولايات المتحدة وأجزاء من كندا عبر أمريكا اللاتينية وجزر الهند الغربية، فالذكر من هذا النوع الذي نادرا ما يُرى لأنه يقتل ويأكل من قبل الأنثى بعد التزاوج، يبلغ حوالي ربع حجم الأنثى، وغالبًا ما يكون للذكور أزواج من الخطوط الحمراء والبيضاء على جانبي البطن.يُعتقد أن الأرملة البنية قد تطورت في إفريقيا، ولكن العينة الأولى التي تم وصفها جاءت من أمريكا الجنوبية، حيث يعتبر هذا النوع من قاطني المباني، داخل الإطارات القديمة وتحت السيارات وكذلك بين الشجيرات وغيرها من النباتات، حيث يعتبر سم الأرملة البنية ضعف قوة سم الأرملة السوداء، ومع ذلك فإن هذه الأنواع ليست عدوانية ولا يحقن إلا كمية ضئيلة من السم عندما يعض، ولكن لدغاتها كانت سببًا في وفاة شخصين في مدغشقر في أوائل التسعينيات، ولكن هؤلاء الضحاياه لم يكونوا بحالة صحية جيدة ولم يعالجوا بمضاد للسموم.

عناكب الأرملة الحمراء

عنكبوت الأرملة الحمراء أو الأرملة ذات الأرجل الحمراء، يتميز مظهر هذا العنكبوت عن العناكب الأخرى للأرملة من خلال السيفالوثور الأحمر وساقيه وبطنه المحمر إلى اللون الأسود، فالعديد من الأرامل الحمراء لهن علامة حمراء على الجانب السفلي من البطن، والتي قد تكون على شكل مثلث أو غير واضحة، ويتغذى هذا العنكبوت على الحشرات، ولا يعتبر عدواني تجاه البشر، ومع ذلك من المعروف أنه يعض عندما يحمي بيضه، فلدغة الأرملة الحمراء تشبه تلك الموجودة في الأرملة السوداء، وعادًة ما تنتج أعراض مثل الألم والتشنج والغثيان، فإن الوفاة الناجمة عن لدغة أرملة حمراء أمر نادر الحدوث، لأن العنكبوت يضخ هذا القدر الصغير من السم، فالأطفال الصغار جداً وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية هم الأكثر عرضة للوفاة من لدغات العنكبوت الأرملة الحمراء.