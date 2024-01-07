مدفعية العمالقة تبيد ارتتل حوثية حاولت الزحف جنوباً

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يزيد بن سلمان - شبوة - استهدفت قوات العمالقة الجنوبية أرتالًا عسكرية حوثية كانت قادمة من محافظة البيضاء، باتجاه مديرية بيحان بمحافظة شبوة. وتمكنت مدفعية ألوية العمالقة الجنوبية من تسديد ضربات محققة بدكّ التعزيزات الحوثية، وتدمير أرتالها القادمة من محافظة البيضاء نحو مديرية بيحان بشبوة. وبحسب مصادر مطلعة، سقط عشرات القتلى والجرحى في صفوف مليشيا الحوثي، بينهم قيادات علاوة على تدمير عتادهم العسكري.

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