الغارديان: هجمات البحر الأحمر تصل نقطة الغليان وأي رد عسكري بقيادة واشنطن ربما يخدم أهداف الحوثيين (ترجمة خاصة)

حذرت صحيفة الغارديان البريطانية من أنه برغم أن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وصلت نقطة الغليان، إلا أن أي رد عسكري بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية سيكون خطأً فادحاً ربما يخدم أهداف الجماعة ومصالحها الخاصة.



ونشرت الصحيفة مقالا لمحمد بزي، مدير مركز هاجوب كيفوركيان لدراسات الشرق الأدنى، وأستاذ الصحافة في جامعة نيويورك وترجمه "يمن شباب نت، قال فيه، إن استهداف الحوثيين للسفن من شأنه أن يخاطر بقلب وقف إطلاق النار الهش رأساً على عقب، وتأجيج نيران صراع أكبر في الشرق الأوسط.



وأضاف، أنه منذ أن شنت إسرائيل هجومها المدمر واجتياحها لغزة، ظل العالم قلقاً بشأن انتشار الحرب إلى صراع أوسع يستهلك الشرق الأوسط. لكن في الأسابيع الأخيرة، تركز التهديد بتوسيع الصراع في مكان غير متوقع: اليمن، أفقر دولة في المنطقة، والتي عانت لسنوات من الحرب الأهلية.



وفي الأسابيع الأخيرة، صعّد الحوثيون هجماتهم على سفن الشحن باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة والقوارب الصغيرة. ودفعت الهجمات، التي شلت حركة المرور عبر طريق تجاري حيوي يربط آسيا بأوروبا والولايات المتحدة، إدارة جو بايدن إلى إنشاء عملية بحرية دولية الشهر الماضي لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر.



وفي 31 ديسمبر/كانون الأول، اشتبكت القوات الأمريكية والحوثية بشكل مباشر للمرة الأولى عندما استجابت المروحيات الأمريكية لنداء استغاثة من سفينة حاويات ترفع علم سنغافورة كانت تتعرض لهجوم من قبل قوارب الحوثيين. وفي القتال الذي أعقب ذلك، أغرقت الولايات المتحدة ثلاثة من قوارب الحوثيين الأربعة، مما أسفر عن مقتل 10 مقاتلين.



وأثار الحادث تهديدات جديدة من المسؤولين الأمريكيين والبريطانيين، الذين قالوا إنهم يفكرون في شن غارات جوية على أهداف الحوثيين في اليمن لمنع المزيد من الهجمات.



وأصدرت الولايات المتحدة وبريطانيا وعشرات من الحلفاء يوم الأربعاء إنذارا نهائيا للميليشيا. وقال البيان : "إن هجمات الحوثيين المستمرة في البحر الأحمر غير قانونية وغير مقبولة وتؤدي إلى زعزعة الاستقرار بشكل كبير"، في الوقت الذي سرب فيه مسؤولون عسكريون أمريكيون أنهم وضعوا قائمة بالأهداف المحتملة بما في ذلك منشآت الرادار الحوثية ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار ومستودعات الذخيرة.



لقد أجبرت هجمات الحوثيين العديد من أكبر شركات الشحن في العالم على إعادة توجيه سفن الشحن بعيدًا عن البحر الأحمر وقناة السويس - وهو الطريق الذي يختصر الرحلة بين آسيا وأوروبا بآلاف الأميال. وبدلا من ذلك، يتم تحويل السفن حول جنوب أفريقيا، وهو ما يمكن أن يطيل رحلة سفينة الشحن لعدة أسابيع ويزيد من تكاليف الوقود والعمالة.



لكن الحوثيين يجرون الولايات المتحدة والغرب إلى موقف خاسر في حال ردوا من خلال شن هجمات على اليمن: تقول الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون إنهم حريصون على منع حرب غزة من الانتشار إلى أجزاء أخرى من الشرق الأوسط.



وبالتالي فإن ردا عسكريا تقوده الولايات المتحدة وبريطانيا على هجمات البحر الأحمر يهدد بتفاقم الوضع على نطاق أوسع، ومن غير المرجح أن يجبر الحوثيين على تغيير تكتيكاتهم. كما يخاطر التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة أيضًا بقلب وقف إطلاق النار الهش بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية، الذين خاضوا حربًا منذ أوائل عام 2015.



وتحاول الولايات المتحدة وحلفاؤها أيضًا الضغط على إيران، التي تدعم الحوثيين، لمنع الميليشيا من شن المزيد من الهجمات على سفن الشحن.



ولكن حتى لو حاولت إيران كبح جماح قادة الحوثيين، فمن غير الواضح ما إذا كانوا سيوقفون هجماتهم في البحر الأحمر. فمثل الميليشيات الأخرى والجهات الفاعلة غير الحكومية التي رعتها طهران أثناء محاولتها بسط نفوذها في المنطقة على مدى العقود الثلاثة الماضية، فإن الحوثيين لديهم مصالحهم وأولوياتهم الخاصة.



إذ يقدم الحوثيون أنفسهم باعتبارهم المجموعة الوحيدة التي تتخذ إجراءات ملموسة ضد إسرائيل، ويحاول الحوثيون أيضًا حشد دعم إقليمي أوسع ، من خلال مقارنة أفعالهم مع تصرفات الحكومات العربية التي أدانت إسرائيل لكنها لم تتراجع عن اتفاقيات التطبيع التي وقعتها مع إسرائيل خلال إدارة دونالد ترامب.



هناك جرح آخر يمكن أن يُفتح من جديد إذا استخدمت الولايات المتحدة قوتها العسكرية ضد الحوثيين. حيث أنفقت المملكة العربية السعودية ما بين 5 مليارات إلى 6 مليارات دولار شهرياً في قتال الميليشيات في ذروة حرب اليمن، لكنها خسرت فعلياً واضطرت إلى التوقيع على هدنة هشة في عام 2022.



ولا يزال الجانبان يتفاوضان على وقف دائم لإطلاق النار يتضمن شكلاً من أشكال إطلاق النار و تعويضات سعودية لكن تلك الجهود التي تم تحقيقها بشق الأنفس لتحقيق الانفراج في اليمن أصبحت الآن معرضة للخطر بسبب أزمة البحر الأحمر.



إذا هاجمت الولايات المتحدة الحوثيين، فيمكن للميليشيا إعادة صياغة المواجهة كوسيلة لتسوية حسابات قديمة مع واشنطن. ففي نهاية المطاف، قدمت الولايات المتحدة مليارات الدولارات من الأسلحة والتدريب والمساعدة الاستخباراتية لحلفائها في السعودية والإمارات العربية المتحدة خلال حرب اليمن.



واستغرق النطاق الكامل للمعاناة في اليمن سنوات حتى يتجلى: ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2021، قدرت إحدى وكالات الأمم المتحدة أن الصراع سيقتل 377 ألف شخص بحلول نهاية ذلك العام. وشمل هذا التوقع 223 ألف حالة وفاة - ما يقرب من 60٪ من الإجمالي - لأسباب غير مباشرة، مثل نقص الغذاء، وانتشار وباء الكوليرا على نطاق واسع، والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في اليمن.



إذا هاجم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الحوثيين في الأسابيع المقبلة، فسوف يكونون حريصين على تذكير العالم بأن واشنطن وحلفائها ساعدوا في إثارة أزمة إنسانية استمرت لسنوات في اليمن - وأن الولايات المتحدة تخاطر بإشعال حريق أوسع نطاقاً من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من البؤس في الشرق الأوسط.

