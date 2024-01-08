وداعًا لترهلات البشرة وأهلا بالبشرة المشرقة بماسك لبان الذكر لشد وتفتيح بشرتك

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عدن - ياسمين التهامي - وداعًا لترهلات البشرة وأهلا بالشرة المشرقة بماسك لبان الذكر لشد وتفتيح بشرتك

لبان الذكر هو صمغ يستخرج من شجرة اللبان التي تنمو في المناطق الجافة في شرق أفريقيا واليمن ويعرف لبان الذكر بفوائده العديدة للصحة والجمال حيث يساعد على تقوية الجهاز الهضمي وتحسين الهضم كما أنه يستخدم في علاج العديد من الأمراض الجلدية مثل حب الشباب والتهاب الجلد، وفي هذا الموضوع نتعرف على فوائد لبان الذكر للبشرة، وكيفية استخدامه في تحضير ماسكات طبيعية لشد البشرة وتفتيحها.شد البشرة: يحتوي لبان الذكر على مركبات طبيعية تساعد على شد البشرة وتحسين مرونتها، مما يساعد على تقليل التجاعيد وعلامات الشيخوخة.

تفتيح البشرة: يساعد لبان الذكر على تفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة، وذلك بفضل احتوائه على مركبات مضادة للأكسدة.

ترطيب البشرة: يساعد لبان الذكر على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف، وذلك بفضل احتوائه على مركبات مرطبة.

علاج حب الشباب: يساعد لبان الذكر على علاج حب الشباب ومنع ظهوره، وذلك بفضل احتوائه على خصائص مضادة للبكتيريا.

ماسكات لبان الذكر لشد البشرة وتفتيحهايمكن استخدام لبان الذكر في تحضير العديد من ماسكات البشرة الطبيعية، والتي تساعد على شد البشرة وتفتيحها، ومن أشهر هذه الماسكات ما يلي:

ماسك لبان الذكر والزبادي

المقادير:

ملعقة كبيرة من لبان الذكر المطحون

ملعقة كبيرة من الزبادي

طريقة التحضير:

اخلطي لبان الذكر المطحون مع الزبادي جيدًا.

ضعي الماسك على البشرة لمدة 20 دقيقة.

اغسلي البشرة بالماء الفاتر.ماسك لبان الذكر والعسل

المقادير:

ملعقة كبيرة من لبان الذكر المطحون

ملعقة كبيرة من العسل

طريقة التحضير:

اخلطي لبان الذكر المطحون مع العسل جيدًا.

ضعي الماسك على البشرة لمدة 20 دقيقة.

اغسلي البشرة بالماء الفاتر.ماسك لبان الذكر والعسل

المقادير:

ملعقة كبيرة من لبان الذكر المطحون

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

طريقة التحضير:

اخلطي لبان الذكر المطحون مع زيت الزيتون جيدًا.

ضعي الماسك على البشرة لمدة 20 دقيقة.

اغسلي البشرة بالماء الفاتر.