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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: نائب أمير مكة يفتتح غدًا اهم خدمة مقدمة من المملكة للمسلمين من جميع أنحاء العالم لسنة 2024

يفتتح نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، مساء غدٍ الاثنين، مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024.تنظم المؤتمر، وزارة الحج والعمرة، بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن “أحد برامج رؤية السعودية 2030″، ويستمر أربعة أيام، من 8 – 11 يناير الجاري، في جدة “سوبر دوم”.وقال وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة: إن المؤتمر سيوفر العديد من الفرص النوعية لقطاع الأعمال والتي تثري تجربة ضيوف الرحمن.

وأضاف: يلتقي المهتمون في قطاع الحج والعمرة من داخل المملكة، وأكثر من 80 دولة حول العالم؛ للاطلاع على المبادرات والمنتجات والخدمات والمشروعات المميزة، والاستثمار في حلول وتقنيات مبتكرة تعكس التطور الذي يشهده قطاع الحج والعمرة في المملكة.

وأكد “الربيعة”، أن التسهيلات التي تقدمها حكومة المملكة، تهدف إلى تحسين تجارب ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار، عبر تقديم خدمات للقادمين من أنحاء العالم، عبر إطلاق خدمات وتقنيات مبتكرة، تسهم في تسهيل أداء النسك ورفع جودة الخدمات المقدمة.ومن هذا المنطلق تتضافر جهود وزارة الحج والعمرة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، “أحد برامج رؤية السعودية 2030″؛ لإطلاق نسخة هذا العام، تحت شعار “الطريق إلى النسك”؛ لتعزيز الجاهزية لمواجهة التحديات وتبادل الخبرات.

ويشارك عدد من الوزراء والسفراء والمسؤولين من مختلف الجهات الحكومية في منظومة الحج والعمرة.

إضافة إلى الاطلاع على أكبر تجمع للمبتكرين وروّاد الأعمال، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى والقطاع غير الربحي؛ لتبادل الخبرات ومناقشة الأفكار المبتكرة، وعقد الشراكات في مختلف القطاعات التي ستسهم في تحسين رحلة ضيوف الرحمن وإثراء تجربتهم.ويشارك وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، في الجلسة الحوارية الوزارية، مع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، وأمين العاصمة المقدسة مساعد الداوود، ونائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي؛ للحديث عن الجهود التي تقدمها المملكة لتحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

على صعيد متصل، وفي لقاء خاص، يتحدث وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، في جلسة حوارية مع عدد من المتحدثين عن دور الوزارة في دعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لتقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن.وسيكون هنالك عدد من الجلسات وورش العمل لمناقشة موضوعات مثل: الرؤى المستقبلية لتطوير المدن والمشاعر المقدسة، وحفظ حقوق ضيوف الرحمن، والتكامل مع منظومة الحج والعمرة، وغير ذلك من الجلسات وورش العمل.

ويسهم المؤتمر في توفير فرص تنافسية عديدة لقطاع الأعمال، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال التشجيع على الريادة والابتكار، وإبراز الحاجة الماسة لتحفيز التعاون بين القطاعات والأنشطة ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن؛ لإيجاد حلول للتحديات المستقبلية في هذا القطاع، في ظل التحوّل التقني الذي تعيشه المملكة، والتوجهات العالمية لتبني حلول الذكاء الاصطناعي، والتي أصبحت مطلبًا ملحًا.ويشارك في المعرض المصاحب لأعمال المؤتمر أكثر من 200 جهة عارضة، تتنوّع ما بين الجهات الحكومية، والقطاع الخاص بكل فئاته، والقطاع غير الربحي، ورواد الأعمال والمبتكرين، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد زوار المعرض لهذا العام أكثر من 100 ألف زائر.