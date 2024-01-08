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السعودية لجين عمران تفجر غضب الجماهير بعد أن قامت بهذا التصرف الجنوني خلال البث المباشر !!

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عدن - ياسمين التهامي - السعودية لجين عمران تفجر غضب الجماهير بعد أن قامت بهذا التصرف الجنوني خلال البث المباشر !!

الاثنين 8 يناير 2024 الساعة 15:37

خطفت الإعلامية لجين عمران، الأنظار بعد ظهورها بالزي الليبي التقليدي في افتتاح المعرض الذهبي العربي لدعم المرأة الليبية.وبدت لجين عمران في مقطع فيديو، وهي ترتدي الزي الليبي المكون من عباءة طويلة مزينة بالألوان الزاهية، وعقد ذهبي ضخم، و”الصدرة الطرابلسية”.

 

شاهد الفيديو هناوأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن إعجابهم بإطلالة لجين عمران، مؤكدين أنها بدت في قمة الأناقة والجمال.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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