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عدن - ياسمين التهامي - الفيديو كامل للخادمة المنزلية التي جاءت الكويت لا تملك شئ ثم تحولت الى ثرية خلال دقائق

مشاركة لحظات سعيدة ولفتات كريمة من قبل الزوج الكويتي في هداياه لزوجته الفلبينية، مما يعكس رغبته في تقديم السعادة والرفاهية لحياتهما المشتركة. قد يكون هذا مظهرًا إيجابيًا للعلاقة الزوجية والرعاية التي يبديها الزوج.تظهر اللقطات الزوجة وهي تستمتع بالهدايا والمفاجآت التي قدمها لها زوجها، مثل البناء المستمر للمنزل وشراء سيارة جديدة من طراز “لكزس”. كما قدّم لها مجوهرات من الذهب، ما يعكس اهتمامه بتلبية رغباتها وإضفاء لمسة من الترف والفخامة على حياته خادمة منزلية فلبينية جادت الكويت تمثل هذه اللحظات التي شاركها الزوج الكويتي مع زوجته الفلبينية في محل الذهب لحظات مميزة ورمز للحب والاهتمام. قام الزوج بشراء سلسلة ذهبية وزنها أكثر من 50 جرام وعيار 21 لزوجته، مما يعكس رغبته في تقديم هدية قيمة وفاخرة.وافده آسياوية من الجنسية الفلبينية متزوجة من مواطن كويتي توثق عطايا زوجها الكويتي في برامج التواصل الاجتماعي عن قيامة بشرائة لها في #الكويت ( منزل وسيارة وذهب )…برأيكم هل من معنى بما تقوم به؟#تركي_العنزي#استخبارات_الجيش#مرزوق_الغانم#احمد_الفهد "عمر اللهيميد"#يوم_الجمعه… pic.twitter.com/Fng9EmWdLY —