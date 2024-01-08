كشف عن إرسال سفينة ثالثة.. وزير دفاع بريطانيا: التخطيط جار لمجموعة من السيناريوهات إذا استمرت هجمات الحوثيين

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس عن إرسال سفينة ثالثة تابعة للبحرية الملكية إلى البحر الأحمر لمكافحة هجمات الحوثيين، مضيفا لنواب مجلس العموم البريطاني بأن "التخطيط جار لمجموعة من السيناريوهات" إذا استمرت الأزمة.



وفي تصعيد للوجود العسكري البريطاني في المنطقة، غادرت سفينة HMS Richmond بليموث يوم الجمعة لتنضم إلى المدمرة HMS Diamond والفرقاطة HMS Lancaster .



وأعلن وزير الدفاع جرانت شابس عن هذه الخطوة في مجلس العموم حيث حذر المقاتلين الحوثيين المدعومين من إيران من أنهم سيواجهون "عواقب" إذا استمروا في تعطيل الممرات المائية، حيث يأتي ذلك في الوقت الذي انضمت فيه دولتان أخريان، كوريا الجنوبية وسنغافورة، إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة ودول أخرى في إدانة هجمات الحوثيين.



وتتواجد قوة عمل دولية في المنطقة لمحاولة منع الهجمات على السفن التجارية، والتي بدأها المتمردون الحوثيون المتمركزون في اليمن في نوفمبر/تشرين الثاني.



وفي الأسبوع الماضي، أصدرت حكومات المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا والبحرين وبلجيكا وكندا والدنمارك وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا ونيوزيلندا بيانًا مشتركًا يدين الهجمات.



وتتواجد السفن الحربية الثلاث التابعة للبحرية الملكية في المنطقة كجزء من قوة دولية مشتركة تسمى عملية حارس الرخاء.



وفي بيان مكتوب، قال السيد شابس إن الهجمات "غير القانونية وغير المبررة" على السفن في البحر الأحمر "تهدد حياة الأبرياء، وتفاقم المعاناة الإنسانية في اليمن، وتهدد الأمن الإقليمي وتضر بالاقتصاد العالمي".



وأضاف: "رسالتنا واضحة، ندعو الحوثيين المدعومين من إيران إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات غير القانونية".



وقال"لقد انضمت المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة وشركاء آخرين في عملية حارس الرخاء لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن. حيث أبحرت الفرقاطة البحرية الملكية إتش إم إس ريتشموند يوم الجمعة من بليموث لتوفير المرونة للوجود البريطاني في الخليج.



وتابع"نحن نعمل مع الحلفاء والشركاء لحماية حرية الملاحة ونظل ملتزمين بمحاسبة الجهات الفاعلة الخبيثة عن عمليات الاستيلاء والهجمات غير القانونية. وسيتحمل الحوثيون مسؤولية العواقب إذا استمروا في تهديد الأرواح والشحن التجاري في هذه الممرات المائية الحيوية.



وأضاف: "كما تتوقعون، بينما يجري التخطيط لمجموعة من السيناريوهات، لم يتم اتخاذ أي قرارات ونواصل اتباع جميع الطرق الدبلوماسية."



وقال شابس "جنبًا إلى جنب مع حلفائنا وشركائنا، ندعو إلى الإنهاء الفوري لهذه الهجمات غير القانونية والإفراج عن السفن وأطقمها المحتجزة بشكل غير قانوني. ولن تتردد المملكة المتحدة في اتخاذ المزيد من الإجراءات إذا استمر الحوثيون في تجاهل تحذيراتنا."



ولم تستبعد مصادر الدفاع البريطانية تقارير سابقة تفيد بأن المملكة المتحدة قد تشن ضربات جوية ضد الحوثيين إذا استمرت الهجمات .



وقال شابس للنواب: "لن نتسامح مع تأثر التجارة عالميًا بالطريقة التي يؤثر بها الحوثيون عليها حاليًا.ستكون لها تداعيات على فواتير الجميع وتدفق التجارة الحرة والسلع ويجب أن تتوقف."

