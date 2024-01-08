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عدن - ياسمين التهامي - اشربه قبل الطعام ... هذا النوع من الشاي يحمي أهم عضو في جسدك وينقذك من 3 أمراض خطيرة
يعتبر الشاي الأخضر والشاي الأسود مفيدين لجسم الإنسان، ويتساءل البعض عن أيهما أفضل لتعزيز صحة الكبد، لذلك يهتمون بالإكثار من شرب أحدهما.
وأضاف نجيب أن الشاي الأسود يلعب دوراً مهماً في:تحسين وظائف الكبد.
– يحفز تجديد خلايا الكبد.
– يعزز إفراز إنزيمات الكبد.
ويشير استشاريو التغذية السريرية إلى أن الأشخاص الذين يشربون الشاي الأسود هم أقل عرضة للإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي لأنه يساعد على تقليل الدهون حول الكبد.
وأوضح أن الشاي الأسود له أيضًا تأثير وقائي كبير ضد سرطان الكبد لأنه يحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة التي يمكنها محاربة نشاط الجذور الحرة في الجسم.
وفيما يتعلق بالشاي الأخضر، أكد ناجي أن الدراسات السابقة أثبتت أن الشاي الأخضر يمكن أن يحسن بشكل فعال صحة المرضى الذين يعانون من مرض الكبد الدهني غير الكحولي، لأن مادة الكاتيكين الموجودة في الشاي الأخضر لها خصائص مضادة للأكسدة تساعد على إزالة الدهون المتراكمة في الكبد.
ويشير خبراء التغذية إلى أن الشاي الأخضر له القدرة على إخراج السموم والفضلات من الجسم، لكن يجب تناوله باعتدال، لأن الإفراط في تناوله قد يعرض الكبد لخطر الإصابة بتليف الكبد.
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