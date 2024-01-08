شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن معجزة إلهية حيرت الطب لن تصدق ما سيحدث لجسمك عند شرب كوب واحد من منقوع الشعير بهذه الطريقة المبتكرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فوائد مشروب الشعير للصحة يُعَدُّ مشروب الشعير منبعًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وفقًا لموقع "ويب ميد". يتنوع الفوائد الصحية لهذا المشروب كما يلي

تحسين صحة الكلى والكبد

يحتوي مشروب الشعير على عناصر غذائية تسهم في تعزيز صحة الكلى والكبد، حيث يُعَدُّ مانعًا فعَّالًا لتكون حصى الكلى ويقلل من احتمالات التهابات المسالك البولية. يتميز بغناه بمضادات الالتهاب والفيتامينات الغذائية.تقليل خطر الإصابة بالسكري

شرب عصير الشعير على الريق يقلل من مخاطر الإصابة بالسكري، نظرًا لاحتوائه على كمية كبيرة من الألياف الغذائية التي تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم.

الحماية من السرطان

يحتوي عصير الشعير على حمض الفيروليك، مضاد أكسدة يحمي الخلايا من الأضرار المتسببة للسرطان ويقلل من نمو الأورام.حماية القلب

شرب مشروب الشعير بانتظام، خاصةً على الريق، يعزز صحة القلب بفضل مزيجه الفريد من الألياف الغذائية، والتي تخفف من خطر الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب. يُشجع أيضًا على تناوله دون تصفية للاستفادة الكاملة من محتواه الغني بالألياف.

تقليل الكوليسترول

يحتوي ماء الشعير على توكولات، وهي مضادات أكسدة تخفض نسبة الكوليسترول في الدم وتساهم في تحسين صحة الأوعية الدموية. يمكن أن يُساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. .