بلينكن من السعودية: هجمات الحوثيين على السفن يجب أن تتوقف وناقشت مع "بن سلمان" ردع تلك الهجمات

المنامة - ياسر ابراهيم - شدد وزير الخارجية الأمريكي على سرعة وقف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران من هجماتها على السفن في البحر الأحمر باعتباره تهديداً يستهدف الجميع، موضحا أنه ناقش مع ولي العهد السعودي ردع تلك الهجمات.



جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها لوسائل الإعلام فور وصوله إلى السعودية، أمس الاثنين، حسب مانشرته وزارة الخارجية الأمريكية على موقعها.



وقال بلينكن "يواجه المجتمع الدولي ككل تحدياً. وتشكل هذه الهجمات، وهي هجمات مستمرة يشنها الحوثيون على الشحن الدولي، تهديدًا للجميع".



وأضاف أن نحو 15% من التجارة العالمية كل يوم تمر عبر البحر الأحمر ولهذه الهجمات تأثير على ارتفاع أسعار التأمين وبالتالي على الأسعار التي يتعين على الناس دفعها مقابل الغذاء والدواء والطاقة.



وأوضح أن المجتمع الدولي يرى بأن الهجمات الحوثية يجب أن تتوقف وأنه يجب أن يكون هناك عواقب إذا استمرت تلك الهجمات.



وشدد بلينكن أن بلاده تفضل أن يستوعب الحوثيون هذه الرسالة ويوقفوا الهجمات.



وفي بيان له عن فحوى مباحثاته مع ولي العهد السعودي، أشار بلينكن في بيان منفصل نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، أن الجانبان ناقشا في هذا السياق "الجهود الجارية للحد من التوترات الإقليمية، بما في ذلك ردع هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر. وشدد الوزير بلينكن على أهمية بناء منطقة أكثر أمانًا وازدهارًا وتكاملًا".



ومنذ عدة الأسابيع الأخيرة، تشن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران هجمات بمسيرات وصواريخ على سفن أثناء إبحارها في البحر الأحمر وباب المندب قبالة سواحل اليمن، بزعم أنها نصرة لغزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ نحو ثلاثة أشهر.



ودفعت هذه الهجمات الولايات المتحدة إلى إنشاء تحالف دولي تحت مسمى "حارس الازدهار" لحماية الملاحة في البحر الأحمر.

