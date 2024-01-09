اليمن.. مليشيا الحوثي تنشر زوارق وألغاما مفخخة وأجهزة تشويش على طول سواحل الحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت مصادر عسكرية، قيام مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بنشر معدات عسكرية على الشريط الساحلي الخاضع لسيطرتها بمحافظة الحديدة غربي اليمن، وسط تزايد مخاوف المليشيا من تعرضها لهجمات على خلفية استمراراها في مهاجمة سفن الشحن في البحر الأحمر.



ونقلت وكالة (شيبا) الاستخبارية مفتوحة المصدر، عن المصادر قولها إن مليشيا الحوثي نقلت مؤخرا "الزوارق الحربية والزوارق المفخخة وذاتية القيادة والألغام البحرية من الورش في منطقة باجل بالحديدة إلى الموانئ والجزر الخاضعة لسيطرتها في البحر الأحمر لتنفيذ هجمات بحرية".



وأضافت علاوة على ذلك، تم نشر طائرات من دون طيار في مطار الحديدة.



وأشارت المصادر إلى أن أنظمة الاتصالات ورادارات التشويش وصلت إلى مناطق سيطرة الحوثيين عن طريق التهريب من الحدود العمانية اليمنية وتم نقلها إلى صنعاء والحديدة، حيث يخشى الحوثيون من ضربات قوات التحالف المتعددة الجنسيات تستهدف قدراتهم العسكرية.



ولفتت الوكالة أن الجماعة تحصلت مؤخرا على 300 صاروخ بحري روسي الصنع، دون معرفة مصدرها هل كانت مباشرة من روسيا أو من إيران عبر التهريب.



في الأثناء أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي، إن وحدات الاستطلاع بمحور الحديدة التابعة لها، رصدت تحركات مكثفة لمليشيا الحوثي مستخدمة زوارق مفخخة في قنوات بحرية شقتها المليشيا في سواحل مديرية التحيتا- جنوب الحديدة- لاستهداف الملاحة الدولية.



وأفاد الإعلام العسكري للقوات بأن تحركات المليشيا الحوثية، الساعات الماضية، شملت "إدخال زوارق صغيرة يُعتقد أنها مفخخة إلى قناتين بحريتين شقتهما المليشيا في منطقتي الفازة والمجيلس"، موضحة أن طول القناة يبلغ 210 أمتار وبعرض 20 مترًا وعمق 10 أمتار من البحر إلى وسط مزارع النخيل الكثيفة.



وأضاف أن المليشيا نشرت سياجًا أمنيًا يمنع أهالي المنطقتين المشار إليهما من الاقتراب من القناتين، وأحرمتهم من العمل في مزارعهم.





وكانت أمريكا وبريطانيا قد وجهتا تحذيراً أخيراً إلى الحوثيين بوقف هجماتها على سفن الشحن التجارية وحملتها عواقب استمرار تلك الهجمات.



ومنذ عدة الأسابيع الأخيرة، تشن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران هجمات بمسيرات وصواريخ على سفن أثناء إبحارها في البحر الأحمر وباب المندب قبالة سواحل اليمن، بزعم أنها نصرة لغزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ نحو ثلاثة أشهر.



ودفعت هذه الهجمات الولايات المتحدة إلى إنشاء تحالف دولي تحت مسمى "حارس الازدهار" لحماية الملاحة في البحر الأحمر.

