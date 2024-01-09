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عدن - ياسمين التهامي - استشاري" سعودي يكشف أسباب تورم الجسم و علاقته بالإصابة بهذه الأمراض

أوضح استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور السعودي عواد الذايدي أن هناك أسباب طبيعية وأخرى مرضية تؤدي إلى تورم الجسم.وقال خلال مداخلة له مع قناة الإخبارية : أن تورم الجسم قد يكون سببه مشكلة مرضية مثل فشل القلب أو الكبد أو مشكلة بالكلى أو ارتفاع ضغط الدم "، مشيرا إلى ضرورة معرفة السبب ومعالجة المشكلة الصحية.

ولفت إلى أن هناك حالات طبيعية لا خوف منها، وتابع، على سبيل المثال في حالة سفر الشخص من الرياض الى نيويورك يجلس في الطائرة نحو 16 ساعة لم يتحرك فطبيعي تنزل مياه الجسم ولكن بمجرد الحركة تعود مياه الجسم إلى طبيعتها.

وأضاف، المرأة الحامل تتكون لديها تجمعات سوائل بسبب ضغط الجنين على الرحم ويؤدي ذلك إلى تجمع سوائل في الأقدام وهذا ليس منه خوف أيضا.