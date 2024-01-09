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إب..احتجاجات شعبية رفضا لمساعٍ حوثية بإنشاء خزانات نفطية وهدم مشروع مياه بالسحول

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المنامة - ياسر ابراهيم - نفذ عشرات المواطنين، وقفة احتجاجية، الاثنين، احتجاجا على اعتزام شركة النفط التابعة لمليشيا الحوثي إنشاء خزانات للنفط وهدم مشروع مياه بمنطقة السحول شمالي مدينة إب (وسط اليمن).
 
وفي الوقفة ندد المحتجون بمساعي هدم مشروع المياه الذي قالوا إنه يخدم أكثر من 20 ألف شخص في عشرات القرى، وذلك بذريعة شق طريق إلى موقع إنشاء خزانات نفطية بالمنطقة.
 
وقال المحتجون إن إنشاء خزانات كبيرة لتخزين النفط في منطقة السحول سيؤثر على الحوض المائي وسيتسبب بأضرار بيئة خطيرة تهدد حياتهم.
 
وطالب المحتجون شركة النفط الخاضعة للحوثيين بوقف الإجراءات التي تقوم بها في منطقتهم، مهددين بالتصعيد في حال استمرت في ذلك.
 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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