اليوم الأقسى.. جيش الاحتلال يقر بمقتل 9 ضباط وجنود وإصابة 27 أخرين في معارك غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي -اليوم الثلاثاء- مقتل 9 من ضباطه وجنوده وإصابة 27 آخرين في المعارك الدائرة في غزة، في حين واصلت المقاومة استهداف القوات والآليات الإسرائيلية.



وأقر جيش الاحتلال بهذه الخسائر الإضافية على دفعتين، وقال إن الضباط والجنود لقوا مصرعهم خلال الساعات الـ24 الماضية في اشتباكات وسط وجنوبي القطاع، حيث يتركز القتال بين المقاومة والقوات الإسرائيلية.



وبالإضافة إلى القتلى التسعة، قال الجيش الإسرائيلي إن 27 عسكريا أصيبوا خلال الساعات الـ24 الماضية في قطاع غزة.



من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن 5 من العسكريين القتلى لقوا مصرعهم في انفجار شاحنة كانت تحوي مواد متفجرة معدة لتدمير أنفاق في غزة، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 30 ضابطا وجنديا أصيبوا في الانفجار.



وبذلك يرتفع عدد العسكريين الإسرائيليين القتلى المعلن عنهم إلى 191 منذ بدء العملية البرية في غزة يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ويرتفع العدد الإجمالي إلى 519 منذ عملية طوفان الأقصى.



وكانت مصادر إسرائيلية كشفت الليلة الماضية عن مقتل 9 عسكريين وإصابة آخرين في عمليتين للمقاومة الفلسطينية، وتأخر الإعلان الرسمي عن هذه الخسائر حتى اليوم الثلاثاء.



وقالت المصادر إن أحد الهجومين أدى لانفجار ذخيرة في شاحنة عسكرية، مما أسفر عن مقتل وإصابة جنود، مشيرة إلى أن الهجوم الآخر تمثل في قصف مبنى كان يتمركز فيه جنود جنوبي القطاع.



وأضافت المصادر الإسرائيلية أن الإعلان عن القتلى يعتبر الأقسى على الجيش منذ بداية الحرب.



وقبيل الكشف عن هذه الخسائر الإسرائيلية الجديدة، أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أنها أفشلت محاولة إسرائيلية لتحرير أسرى بعد تسلل قوة خاصة إلى مخيم البريج وسط قطاع غزة.



في هذه الأثناء، أعلنت كتائب القسام اليوم الثلاثاء أن مقاتليها استهدفوا قوة إسرائيلية بعبوة مضادة للأفراد وأوقعوها بين قتيل وجريح في بني سهيلا شرق خان يونس بجنوب قطاع غزة.



وفي خان يونس أيضا، قالت الكتائب إنها دمرت دبابة إسرائيلية من طراز ميركافا بقذيفة من طراز "الياسين 105"، مضيفة أن النيران اشتعلت في الآلية التي تصنف بأنها من بين الدبابات الأكثر تحصينا في العالم، والأقوى في أرض الحرب.



كما أعلن الجناح العسكري لحركة حماس أن مقاتليه قنصوا 4 جنود إسرائيليين ببندقية الغول القسامية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.



وكانت الكتائب بثت أمس الاثنين صورا لإطلاق دفعة صاروخية من شمالي قطاع غزة باتجاه تل أبيب، وذلك بعد 94 يوما من بدء الحرب.





المصدر : الجزيرة + وكالات