شكرا لبحثكم عن خبر رئيس الجهاز المركزي للإحصاء يلتقي بالسيد عمران نيدى خبير سبل العيش الاقتصادي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - رئيس الجهاز المركزي للإحصاء يلتقي بالسيد عمران نيدى خبير سبل العيش الاقتصادي

التقت الدكتورة صفاء عبدالله اليوم في مبنى الجهاز المركزي للإحصاء في العاصمة عدن بالسيد عمران نيدى خبير سبل خبير سبل العيش الاقتصادي في منظمة FAO.

رحبت رئيس الجهاز في السيد عمران والحاضرون معه مقدمة الشكر لمنظمة الفاو على دعم الجهاز المركزي للإحصاء وأكدت على أهمية التعاون المشترك بين الجهاز والفاو في جانب الاحصاءات الزراعية .

بينما استعرض السيد عمران اهمية تحديث خارطة سبل العيش الذي اعد في ٢٠١٠م نظرا للفترة الزمنية الطويلة وللتغيرات الكبيرة في اليمن للاستفادة من مخرجات الخارطة في التصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الامن الغذائي في البلد.

حضر اللقاء من جانب منظمة FAO في عدن أ. فؤاد البعوض

أ. ياسين الحميري بينما حضر من الجهاز مدير عام نظم الامن الغذائي م. رؤى السقاف، ومدير احصاءات الزراعة والاسماك أ.سماح الجابري، ومدير عام جودة البيانات م. حسن أبراهيم، ومدير عام الفروع جميلة سعيد، ومدير عام معالجة وتحليل البيانات م. حسين عبدالنبي موظفين الجهاز المركزي للإحصاء.

# إعلام _الجهاز _ المركزي _ للإحصاء