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عدن - ياسمين التهامي - لبشرة مشرقة مثل الشمس.. كريم الخميرة السحري لتفتيح البشرة 4 درجات في أسرع وقت

تعاني الكثير من السيدات من الاسمرار والبقع الداكنة التي تؤثر على جمالها وأنوثتها، وتبحث عن وصفة فعالة للتخلص من هذه المشكلة، فلا يوجد وصفة أفضل من الخميرة فلها دور فعال وأمن على منح البشرة البياض والنضارة وجعلها مشرقة إليكم طريقة صنع ماسك الخميرة للبشرة التي تحولها من اللون الداكن إلى اللون الفاتح، والتخلص من أي تصبغات.وصفة الخميرة لتفتيح البشرة

تتعدد فوائد الخميرة للبشرة لأنها غنية بالكثير من الفيتامينات التي تمنح البشرة النضارة المطلوبة فيمكنك تجهيزها بتلك الطريقة التي نذكرها لكم، ولكن أولا نوضح لكم المقادير التي نحتاجها لتحضير الوصفة:

ملعقة واحدة كبيرة من الخميرة.

بيضة كاملة.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت اللافندر.

ملعقة واحدة كبيرة من النشا.طريقة التحضير والاستخدام

بعد احضار المكونات السابقة التي تعد من اهم مكونات لتفتيح البشره ويعطيها مظهر جذاب ونعومه رائعى، سوف تحصلي على نتائج اكثر من رائعة، بمكونات امنه وطبيعية وغير مكلفه ولن تذهبي الى صالونات التجميل لتفتيح البشره او عمل جلسات وتضيع المزيد من الوقت والاموال حيث تتمثل خطوات التحضير بشكل سهل وسريع على النحو التالي:

في وعاء نضع الخميرة والنشا وزيت الزيتون وزيت اللافندر، مع إضافة البيضة.

نقلب هذه المكونات مع بعضها حتى يصبح القوام متجانس.بعد ذلك نفرد هذا الماسك على البشرة والأماكن الغامقة مع التدليك لمدة خمسة دقائق.

نترك العجينة على البشرة حتى تجف لمدة عشرين دقيقة.

نقشر الوجه ثم نغسله بالماء الفاتر ونجففه بمنشفة قطنية بلطف.

نمرر قطعة قطن مغموسة في ماء ورد ونمررها على البشرة لترطيبها.

نكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع خلال فترة الصباح للحصول على بشرة مشرقة ونضرة وذات درجة تفتيح لم تتمتع بها منذ قبل.