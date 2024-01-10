شكرا لقرائتكم خبر عن الإدارة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بمحافظة المهرة تستكمل برامجها المتزامن مع اليوم العربي لمحو الأمية الثامن من يناير لعام 2024م والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الغيضة/ خاص. 9 يناير لعام 2024م من منطلق خطة إدارة الإعلام والعلاقات بالمكتب لإحياء مناسبة اليوم العربي الثامن من يناير لعام 2024م استكمالا لتنفيذ العديد من الأنشطة التي تهدف لتوعية المجتمع والجهات الحكوميه والادارية بأهمية تعليم الكبار والتشجيع على المواصلة والاستمرار للتعليم النظامي والثانوي والجامعي. تم تكريم مدرسة زيد بن ثابت مع القاء كلمة في الطابور الصباحي من قبل الاستاذ منصور سعد رئيس قسم التوجيه بمكتب محو الأمية. والقيام بالعديد من الزيارات لديوان المحافظة للمهندس عوض قويزان وكيل الشؤون الفنية ومديرة عام تنمية المرأة بالمحافظة الاستاذه لبنى كلشات ورئيسة اللجنة الوطنية محل الزين بادينار للتعريف بالمناسبة وتوزيع النشرة التعرفية بالفعاليات وأنشطة محو الأمية في الأعوام المنصرمة ومناقشة سبل التعاون والقضايا في مجال تعليم الكبار والمساهمة في رفع الوعي بأهمية التعليم للدفع بلاميين للتعليم والدارسين لمواصلة جميع مراحل دراستهم. ثم توجه بعد ذلك أ. مطران عوض حيمد مدير عام محوالأمية والمرافقين أ. يوسف التميمي مدير الموارد البشرية وأ. سميرة خميس مديرة إدارة التوجيه والتقويم والقائمه بمهام الإعلام والعلاقات أ. احمد علي طه رئيس قسم بإدارة الإعلام والعلاقات. وتم اللقاء بالاكادميين والإداريين برئاسة جامعة المهرة الدكتور فائز جمعان نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الاستاذ محمد سعيد بايعقوب أمين عام الجامعة الاستاذ سالم سعيد كلشات مدير عام مكتب رئيس الجامعة الاستاذ عبدالله سويلم الأمين العام المساعد الدكتوره اخلاص مدير الاستثمار َمن جانبه هنى المدير العام بن حيمد الجامعة على هذا الصرح العظيم وعرف بالمناسبة والمناسبات الخاصة بمحو الأمية اليوم العربي الثامن من يناير و اليوم العالمي الثامن من سبتمبر من كل عام تحتفل البلاد العربية والعالمية بها. كما أوضح ماتم خلال هذه المناسبة من أنشطة وبرامج لرفع الوعي بأهمية التعليم واستمرار المواصلة واستعراض مخرجات تعليم الكبار لمراحل التعليم الأساسي والثانوي والجامعي. مناقشا خطة فتح قسم تعليم الكبار ليكون احد الأقسام في الكليات للجامعة مستقبلا لحصول المعلمين وخريجي التعليم الثانوي على تخصصات نوعية بحاجتها لتحسين جودة التعليم. فيما أعرب الاخوة برئاسة الجامعة بتفاعلهم واستعدادهم للتعاون والشراكة في هذا المجال مرحبين بالزيارة التي تم فيها التعرف على برامج وأنشطة وفعاليات الإدارة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة. شاكرين جميع الجهود التي تبذل لنجاح العملية التعليمية والتربوية في المحافظة.

كانت هذه تفاصيل خبر الإدارة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بمحافظة المهرة تستكمل برامجها المتزامن مع اليوم العربي لمحو الأمية الثامن من يناير لعام 2024م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.