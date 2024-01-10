شكرا لقرائتكم خبر عن تزامننا مع مناسبة الثامن من يناير اليوم العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار إدارة محو الأمية بالمهرة تحيي هذه المناسبة بالعديد من البرامج والأنشطة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الغيضة / خاص الإدارة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار م المهرة تقوم بالعديد من البرامج والأنشطة في عدت محافل حيث انطلقت الفعالية بالاعداد والتحضير لها منذو بداية شهر يناير من هذا العام بدا بإرسال خطابات للمكاتب محو الأمية بالمديريات لإحياء مناسبة اليوم العربي لمحو الأمية الثامن من يناير وخطاب لمكتب التربية والتعليم بمحافظة المهرة ليتم التفاعل والمشاركة من قبل المدارس في الطابور الصباحي لتعريف بمحو الأمية واهمية مواصلة التعليم ومحاربة الأمية من منطلق من شعار "محو الأمية َمسوولية الجميع" وخطابات لإذاعة المهرة وتواصل بدا بالتهنئة بهذه المناسبة العربية لجميع منتسبي محو الأمية والمعلمين والمعلمات والاداريين و الدارسين وجميع الداعمين والمساهمين في مجال محو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة. وإعداد لوائح لفعاليات وأنشطة محو الأمية بالمحافظة والمديريات خلال الأعوام المنصرمة. إضافة لإصدار نشرة تعريفية بمحو الأمية. وفي صباح اليوم الثامن من يناير اليوم العربي لمحو الأمية تم تكريم بعض المدارس المشاركة في احياء فعاليات اليوم العالمي الثامن من سبتمبرواليوم العربي الثامن من يناير التي لم يتم وتكريمها سابقا مدرسة 22مايو مدرسة خولة بنت الازور ثانوية بلقيس للبنات تلاه لقاءات عبر إذعة المهرة وتواصل من قبل إدارة الإعلام والعلاقات بالمكتب. وبصدد هذه المناسبة تقلى المدير العام الإستاذ مطران من عوض حيمد من قبل بعض مدراء المكاتب لمحو الأمية التهاني بهذه المناسبة واختتم هذا اليوم بلقاء المدير العام الإستاذ مطران بكواداره بالمكتب تم فيها تهنئة الجميع وشكر الجميع على الجهود التي تبذل لنجاح العملية الإدارية والتعليمية التربوية شاكر السلطة المحلية بالمحافظة على دعمهم لمجال تعليم الكبارو رئاسة الجهاز. ومعبرا عن سعادته بما تم اليوم من برامج وفعاليات َنزجانبهم شكر جميع العاملين بالإدارة المدير العام الإستاذ مطران على جهوده التي يبذلها في سبيل الارتقاء وتحسين العملية الإدارية والتعليمية التربوية في مجال تعليم الكبار.

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