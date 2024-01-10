المجلس الانتقالي يعلن رفضه قرارات محافظ لحج ويهدد بالخيارات المفتوحة لمنع تنفيذها

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، رفضه لقرارات محافظ لحج، بشأن تكليف مدراء لعدد من المديريات والإدارت الخدمية في المحافظة، متوعدا بالخيارات المفتوحة لمنع تنفيذ هذه القرارات.

وقال بيان الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي في لحج، إن الهيئة عقدت اجتماع وصفته بالاستثنائي برئاسة وضاح الحالمي رئيس المجلس في لحج وأفضى الاجتماع إلى رفض قرارت التكليف التي أصدرها المحافظ التركي دون التشاور مع قيادة المجلس في المحافظة.

وأشار بيان المجلس إلى إن هذه القرارات تمثل تجاوز للمجلس الانتقالي الجنوبي وعلاقة التنسيق والشراكة التي كان وجه بها عضو مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزُبيدية بحسب نص البيان الذي صدر بعد 24 ساعة من صدور قرارات محافظ لحج اللواء أحمد عبدالله التركي.

وقال المجلس الانتقالي الجنوبي في لحج انه يرفض قرارات المحافظ جملة وتفصيلا بإستثناء قرار تكليف لأحد المديريات المتفق عليها مسبقا دون إن يشير بيان المجلس بالأسم إلى هذه المديرية.

وكان محافظ لحج قد أصدر يوم الإثنين الماضي، عدة قرارت شملت تكليف مدراء لمديريات تبن ويهر وحالمين وطور الباحة، إضافة إلى تكليف مدراء لمكتب الصناعة والتجارة والثقافة والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي، ونائبًا لمدير مكتب الإعلام بالمحافظة.

كما أصدر المحافظ قرارين بتكليف رئيس ومدير للغرفة التجارية بالمحافظة، إلى جانب تعيين مستشارين للمحافظ.