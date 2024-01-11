شاهد - "القسام" تنشر مشاهد لكمين نصبته لقوة إسرائيلية في حي الشيخ رضوان بغزة

المنامة - ياسر ابراهيم - نشرت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، الأربعاء 10 يناير/ كانون الثاني، مشاهد جديد تبين لحظة استدراج قوة عسكرية للاحتلال إلى داخل أحد الأنفاق في حي الشيخ رضوان بغزة.



وتظهر المشاهد لحظة دخول قوة عسكرية مكونة من 6 عناصر إلى جانب كلب مدرّب، إلى أحد المخازن وقيامها بتفتيشها.



وقبل دخولها أظهرت المشاهد التي وثّقتها كاميرا مخفية ومثبتة في طائرة من دون طيار من نوع "كاد كابتر"، تابعة لقوات المشاة في جيش الاحتلال، من أجل تمشيط المكان.



وفي آخر الشريط ظهر عنصران من المقاومة وهما يلقيان الرصاص داخل نفق، قبل أن تنبعث أعمدة دخان، في إشارة إلى انفجار العبوات الناسفة التي زرعتها المقاومة في المكان.



وفي سياق متصل، قالت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لـ"الجهاد الإسلامي" في بيان أنها استهدفت "قوة صهيونية راجلة في كمين محكم في محور التقدم شرقي غزة، وفجرت بها حقل ألغام، وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح".



اشتباكات ضارية

في اليوم الـ96 من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تتواصل الاشتباكات بين المقاتلين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في محاور توغل آلياته العسكرية، وسط انسحاب جديد يسجله الجيش في المنطقة الفاصلة بين جنوب دير البلح (وسط) وشمال خان يونس (جنوب).



وأفاد شهود عيان بأن اشتباكات عنيفة اندلعت في المناطق الشمالية والوسطى من القطاع، ومدينة خان يونس (جنوب)، فيما لم يسجل الجيش أي تقدم جديد في كل محاور توغله.



تزامن ذلك، مع قصف جوي ومدفعي استهدف مناطق مختلفة من قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.



من جانب آخر، قالت فصائل فلسطينية مسلحة، أبرزها "كتائب القسام" و"سرايا القدس"، الجناحان العسكريان لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، إنهما نفذتا عمليات ضد قوات من الجيش الإسرائيلي، ما أسفر عن وقوع إصابات محققة في صفوفهم.



إصابات جديدة بجنود الاحتلال

في وقت سابق الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي، إصابة 17 جندياً خلال الساعات الـ24 الماضية في معارك قطاع غزة.



وفقاً لمعطيات الجيش المنشورة على موقعه الإلكتروني، ارتفع عدد الضباط والجنود الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 2482، بينهم "1076 أصيبوا بالمعارك البرية" التي اندلعت في 27 من الشهر ذاته.



كما أشار الجيش، في معطياته التي اطلعت عليها الأناضول، إلى أن "383 ضابطاً وجندياً أُصيبوا بجروح خطيرة و655 بجروح متوسطة و1444 بجروح طفيفة".



استناداً إلى معطيات الجيش الإسرائيلي، فإن 426 ضابطاً وجندياً ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات، بينهم 40 بحالة خطيرة، و274 متوسطة، و112 طفيفة.



في وقت سابق الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد الضباط والجنود القتلى منذ 7 أكتوبر إلى 520، بينهم 186 منذ بداية الحرب البرية في قطاع غزة.



يشار إلى أنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء 23 ألفاً و357 قتيلاً و59 ألفاً و410 مصابين معظمهم أطفال ونساء، و"دماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة. ​​​​



(عربي بوست)



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