شبكة "يمن شباب" تدين الاعتداء الهمجي الذي شنته القوات الأمريكية والبريطانية في اليمن

أدانت شبكة يمن شباب الإعلامية، الاعتداء الهمجي الذي شنته القوات الأمريكية والبريطانية فجر اليوم الجمعة في عدة محافظات يمنية.



وقالت الشبكة في بيان لها "إن هذا الهجوم على أراضٍ يمنية ومواطنين يمنيين هو خدمة خالصة للكيان الصهيوني الغاصب وبمثابة حماية له، وهو عمل مدان ومرفوض نقف ضده، ونرفض أي استباحة للأراضي والأجواء والمياه الإقليمية للجمهورية اليمنية، كما نرفض استهداف المواطنين اليمنيين مهما كان توجههم أو انتماءاتهم".



وأضاف "إن هذا التدخل الهمجي هو انعكاس مستمر لحالة الازدواجية الدولية التي تجاهلت كل جرائم الإبادة التي يقوم بها الكيان الصهيوني المجرم تجاه الشعب الفلسطيني، وجيشت كل قواتها لحماية هذا الكيان حين تعرضت سفنه للتهديد في البحر الأحمر".



وأكدت الشبكة "أن دعم الشعب الفلسطيني هو موقف أصيل للشعب اليمني منذ عقود وليس موقف طارئ تبناه الحوثي منفردا، وأن أي إجراءات تنصر الشعب الفلسطيني فإنه يحظى بدعم وتأييد الشعب اليمني بكافة توجهاته".



وقالت "أن معركة اليمنيين مع الحوثي هي معركة يمنية داخلية بين شرعية وانقلاب، وأن أي تدخل عربي حظي بالقبول في السابق كان بطلب حكومي رسمي لإعادة الشرعية، ولن نقبل باستغلال هذا الوضع لانتهاك سيادة اليمن واليمنيين مهما كانت توجهاتهم".

ودعا البيان، جماعة الحوثي إلى إنهاء إجراءاتها الانقلابية ورفع الظلم عن الشعب اليمني بما يتيح توحيد الصف الداخلي لمواجهة التحديات الكبرى التي تواجه الدولة اليمنية وكل أبناء الشعب اليمني والأمة العربية والاسلامية.



وطالبت الشبكة، الحكومة الشرعية المعترف بها إلى إدانة واستنكار هذا التدخل ورفضه انطلاقاً من واجباتها في حماية سيادة الدولة اليمنية ومواطنيها مهما كان حجم الاختلاف معهم، وأياً كانت توجهاتهم، فهي حكومة كل اليمنيين شمالاً وجنوباً شرقاً وغرباً في كافة أرجاء اليمن العظيم.



