عدن - ياسمين التهامي - فاجعة كبيرة لهذه القبيلة السعودية بعد ان فقدت اكبر مشائخها واكبر مستشارين الديوان الملكي!

الجمعة 12 يناير 2024 الساعة 11:16

وفي المستشار بالديوان الملكي سابقًا ورئيس المحكمة العليا سابقًا، الشيخ غيهب بن محمد الغيهب، عن عمر يناهز الـ 87 عامًا.وولد الشيخ الراحل عام 1358هـ، وتلقى تعليمه للقراءة والكتابة على يد شيخ بلدة ملهم شمال الرياض، مسقط رأسه، ظل يدرس قبل انتقاله إلى العاصمة عام 1374هـ.وأتم دراسته في كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وأكمل الماجستير، وتدرج في مناصب عديدة بالدولة، آخرها تعيينه رئيسا للمحكمة العليا بمرتبة وزير.