إب.. مليشيا الحوثي تعتدي على نزيلات السجن المركزي إثر احتجاجات نددت بسوء المعاملة

المنامة - ياسر ابراهيم - اعتدت مليشيا الحوثي بالضرب على نزيلات السجن المركزي بمدينة إب (وسط اليمن)، إثر احتجاجات نفذتها النزيلات للتنديد بسوء المعاملة وللانتهاكات التي يتعرضن لها من قبل إدارة السجن الحوثية.



وقالت مصادر مطلعة، إن نزيلات السجن المركزي في مدينة إب نفذن مساء أمس الخميس، احتجاجات داخل الإصلاحية طالبن فيها بتحسين ظروف السجن وبرحيل مدير السجن الحوثي "رضوان سنان".



وأضافت المصادر أن الاحتجاجات جاءت على إثر تعرض بعض النزيلات للضرب من قبل حراسة وسجّاني الإصلاحية قبل أيام، فضلاً عن سوء المعاملة والظروف السيئة داخل السجن.



وأشارت المصادر إلى أن عناصر حوثية رجالية ونسائية تدخلت لقمع الاحتجاجات واعتدت بالضرب على النزيلات وزجت ببعضهن في زنازين انفرادية، فيما تم ترحيل بعضهن إلى صنعاء.





وبين الفينة والأخرى تشهد إصلاحية إب المركزية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي احتجاجات داخلية للمطالبة بتحسين ظروف السجن وللتنديد بالانتهاكات الحوثية، تُقابل بإجراءات قمعية من قبل المليشيا.

