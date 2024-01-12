قوات الجيش تحبط محاولة تسلل حوثية شمالي شرق مدينة تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - أحبطت قوات الجيش الوطني محاولة تسلل لمليشيا الحوثي الإرهابية، باتجاه مواقع الجيش شمال شرق مدينة تعز (جنوب غرب اليمن).



وذكر المركز الإعلامي لمحور تعز، في بيان مساء الخميس، أن قوات الجيش أحبطت محاولة تسلل لمليشيا الحوثي على مواقعها في جبهة الحمد شمال شرق المدينة.



وأضاف أن ذلك تزامن مع تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي للمليشيا، فوق مواقع الجيش، وتكثيف عملياتها العدائية في عدة جبهات بالمحافظة.



وأشار البيان في هذا السياق إلى أن مليشيا الحوثي استهدفت مواقع الجيش في جبهة الصلو ومنطقة الضباب بقذائف الهاون عيار 82، بالتزامن مع تحليق كثيف للطيران المسير في الجبهة الشمالية والشرقية وجبهة العنين والضباب غرب المدينة.



وفي بيان منفصل عن حصيلة العمليات العسكرية خلال الأسبوع الفائت، ذكر إعلام الجيش، أن قوات الجيش الوطني تمكنت من إحباط ثلاث محاولات تسلل متفرقة لمليشيا الحوثي في جبهات مقبنة والضباب غربي المدينة، وجبهة الحمد شمال شرق المدينة، وكبدت المليشيا خسائر بالأرواح والعتاد.



وأضاف أن اشتباكات متقطعة شهدتها عدة جبهات بين الجانبين بالتزامن مع استحداث المليشيا مواقع جديدة شرق وغرب المدينة.



ولفت البيان إلى تضرر ممتلكات عدد من المواطنين جراء القصف الحوثي الذي استهدف مناطق واسعة في محيط المدينة وريفها الغربي.



وأشار البيان إلى جاهزية الجيش لمواجهة أي محاولات حوثية بائسة للتقدم في جميع جبهات القتال



