مليشيا الحوثي تفتعل أزمة مشتقات نفطية في مناطق سيطرتها عقب ساعات من الغارات الأمريكية البريطانية

المنامة - ياسر ابراهيم - افتعلت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، اليوم الجمعة، أزمة مشتقات نفطية في العاصمة صنعاء، وعدد من محافظات الجمهورية وذلك بعد ساعات من تعرض مواقع عسكرية تابعة لها لغارات أمريكية بريطانية.



وقال شهود عيان لـ "يمن شباب نت"، إن المليشيا افتعلت أزمة وقود وغاز منزلي في صنعاء ومحافظات أخرى خاضعة لسيطرتها من بينها محافظة إب (وسط البلاد)، حيث شوهدت طوابير من السيارات في محطات الوقود والغاز المنزلي للتزود بها قبل نفادها.



وأضاف الشهود أن بعض محطات الوقود والغاز امتنعت عن البيع في مؤشر لاحتكار المادة وسط مخاوف شعبية أن يكون ذلك مقدمة لرفع سعرها.



وإلى جانب المشتقات النفطية، يتخوف السكان من تشمل الأزمة المفتعلة المواد الغذائية والاستهلاكية الأمر الذي قد ينذر بأزمة انسانية كبيرة خاصة مع توقف المساعدات الإنسانية في تلك المحافظات.

وكانت العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى خاضعة للحوثيين تعرضت فجر اليوم لسلسلة من الغارات الأمريكية والبريطانيةاستهدفت مواقع عسكرية للحوثيين.



في الأثناء أعلنت مليشيا الحوثي في بيان على لسان متحدثها العسكري، أن الغارات الأمريكية والبريطانية شملت محافظات (صنعاءَ والحديدةَ وتعزَّ وحجةَ وصعدةَ)، وتسببت بمقتل خمسة وإصابة ستة آخرين من مقاتليها.

