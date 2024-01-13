بطلب روسي.. مجلس الأمن الدولي يبحث الغارات الأمريكية ـ البريطانية على مواقع للحوثيين باليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - بحث مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بطلب من روسيا الغارات التي شنتها كل من الولايات المتحدة وبريطانيا على مواقع للحوثيين المدعومين من إيران باليمن.



وفي الجلسة قال مساعد أمين عام الأمم المتحدة للشؤون السياسة والسلام في الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ محمد خالد خيري "دوامة العنف التي نشهدها قد تتسبب بعواقب سياسية وأمنية واقتصادية وإنسانية خطيرة في اليمن والمنطقة".



من جهته أعرب مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا عن أسفه للغارات التي تقودها الولايات المتحدة وبريطانيا، ووصف القصف بأنه "انتهاك للقانون الدولي"، داعياً المجتمع الدولي "لإدانة القصف طالما لم يكن بتفويض من الأمم المتحدة"



وذكر نيبينزيا أن الهجمات لا يمكن اعتبارها دفاعا عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وقال "لا يمكن تطبيق مبدأ الدفاع عن النفس لضمان حرية الملاحة".



وبالمقابل ذكّرت مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، أن بلادها أدانت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر عدة مرات.



وأشارت وودوارد إلى أن الحوثيين استهدفوا أيضًا السفن البريطانية، قائلة: "لقد اتخذنا خطوة محدودة وضرورية ومتناسبة مع الولايات المتحدة الليلة الماضية".



واعتبرت وودوارد أن الحوثيين عرضوا حياة الأبرياء للخطر من خلال تنفيذ أكثر من 100 هجوم بطائرات بدون طيار وهجمات صاروخية منذ نوفمبر/تشرين الثاني، وقالت "نحن مصممون على الحفاظ على حرية الملاحة".



أما المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد وصفت الهجمات بأنها كانت "متناسبة" وتتماشى مع القانون الدولي والحق في الدفاع عن النفس.



ودعت أعضاء مجلس الأمن ممارسة الضغط على إيران لإنهاء هجمات الحوثيين، قائلة: "الهجمات نُفذت بعد استنفاد كافة الوسائل غير العسكرية".



وكان البيت الأبيض، أعلن فجر الجمعة، في بيان مشترك لـ 10 دول أنه "ردا على هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، قامت القوات المسلحة الأمريكية والبريطانية بتنفيذ هجمات مشتركة ضد أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".



وصدر البيان المشترك باسم حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا والبحرين وكندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية، وفق ما نشره البيت الأبيض.

وكانت العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى خاضعة للحوثيين تعرضت فجر الجمعة لسلسلة من الغارات الأمريكية والبريطانية استهدفت مواقع عسكرية للحوثيين.



وظهر الجمعة، أعلن الحوثيون في بيان على لسان متحدثهم العسكري، أن الغارات الأمريكية والبريطانية شملت محافظات (صنعاءَ والحديدةَ وتعزَّ وحجةَ وصعدةَ)، وتسببت بمقتل خمسة وإصابة ستة آخرين من مقاتليها.



وحملّت الجماعة في بيانها أمريكا وبريطانيا المسؤولية الكاملة عن تبعات تلك الهجمات وقالت إنه "لن يمر دون عقاب"، مؤكدة أنها "لن تترد في استهداف مصادر التهديد وكافة الأهداف المعادية في البر والبحر".



ومنذ عدة أسابيع، تشن جماعة الحوثي المدعومة من إيران هجمات بمسيرات وصواريخ على سفن شحن أثناء إبحارها في البحر الأحمر وباب المندب قبالة سواحل اليمن، وتقول إنها نصرة لغزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.



ودفعت هذه الهجمات الولايات المتحدة إلى إنشاء تحالف دولي تحت مسمى "حارس الازدهار".



المصدر: الأناضول + يمن شباب نت

