"استمرار الضربات يهدد بتصعيد أكثر حدة".. فورين بوليسي: بايدن ليس لديه خيارات جيدة في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت مجلة فورين بوليسي، بأن الضربات الأمريكية البريطانية على الحوثيين كشفت عن مجموعة محدودة من الخيارات السيئة في الغالب المتاحة للولايات المتحدة للتعامل مع هجمات الحوثيين وذلك في الوقت الذي تسعى فيه جاهدة لاحتواء الأزمة الإقليمية التي أثارتها الحرب.



ووفق تقرير نشرته المجلة الأمريكية Foreign Policy»» - ترجمة "يمن شباب نت" – "كانت الضربات، التي استهدفت منشآت عسكرية للحوثيين وإمدادات صاروخية، تهدف إلى إضعاف قدرة الجماعةعلى شن هجمات ضد خطوط الشحن التجارية وكذلك استعادة الردع ضد الحوثيين والجماعات الأخرى المدعومة من إيران والتي صعدت هجماتها على أهداف غربية".



ويقول الخبراء، إن حجم هجمات الحوثيين على معبر تجاري عالمي رئيسي جعل كلفة عدم اتخاذ أي إجراء أمراً لا يمكن الدفاع عنه. حيث قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان يوم الخميس، إنه نتيجة لهجمات الحوثيين، غيرت أكثر من 2000 سفينة مسارها للتحايل على المنطقة.



وأفاد التقرير "أن عمليات تحويل أدت إلى تفاقم تأخيرات الشحن وزيادة تكاليف الشركات. ووجدت دراسة جديدة أجراها معهد كيل للاقتصاد العالمي أن حجم الحاويات التي تعبر البحر الأحمر انخفض في ديسمبر إلى حوالي 70 في المائة أقل مما هو متوقع في العادة".



وفي الوقت نفسه، فإن شن الضربات يهدد بإثارة تصعيدات أكثر حدة أو زيادة توريط واشنطن والقوى الإقليمية الأخرى في صراع آخذ في الاتساع. حيث تعهد الحوثيون بالانتقام من العملية التي قالوا إنها أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة ستة آخرين، وتوعدوا بأن الضربات "لن تمر دون رد أو دون عقاب".



وقال توماس جونو، الأستاذ المساعد في جامعة أوتاوا، يوم الخميس قبل الضربات، إن واشنطن في وضع سيئ". حيث "لا توجد خيارات جيدة بشكل واضح للولايات المتحدة في هذه المرحلة، وبالتالي فإن التحدي يكمن في العثور على الخيار الأقل سوءا للمضي قدما".





تهدف ضربات واشنطن ولندن على 16 موقعًا في جميع أنحاء اليمن إلى إرسال تحذير قوي للحوثيين بشأن هجماتهم على الشحن التجاري، بعد يوم واحد فقط من مطالبة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الجماعة بوقف هجماتها.



وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، للصحفيين إن الضربات "ركزت بشكل خاص على قدرات الحوثيين الصاروخية والرادار وقدرات [المركبات الجوية بدون طيار]، وهي القدرات الضرورية لحملة الحوثيين ضد الشحن التجاري في المياه الدولية". " وقال المسؤول إن الإدارة لن تكشف عن أي خطط أخرى لضرب الحوثيين إذا استمرت هجماتهم.



ويحذر المسؤولون والخبراء من أنه من المتوقع أن تؤدي هذه العمليات إلى تدهور القوة العسكرية للحوثيين، ولكن ليس القضاء عليها بالكامل، ويمكن أن تشجع الحوثيين وغيرهم من وكلاء إيران في الشرق الأوسط على المدى القصير على تكثيف هجماتهم ضد إسرائيل والغرب.



وقال إبراهيم جلال، الباحث غير المقيم في معهد الشرق الأوسط ومقره واشنطن، إن الضربات كانت "تكتيكية ورمزية ومحسوبة النطاق"، مشيراً إلى أن العملية استمرت بضع ساعات فقط وأن عدد الضحايا المبلغ عنها كان منخفضاً.



وأضاف أن ذلك يشير إلى أن أحد الأهداف هو "وضع قواعد الاشتباك والإشارة إلى أن المزيد من الاستهداف الدولي في المستقبل، بكثافة أكبر ونطاق أوسع، أمر مرجح إذا واصل الحوثيون مغامراتهم البحرية".



في الواقع، تمثل الضربات التي أمر بها ليلة الخميس خيارًا أقل سوءًا بأهداف محدودة ومن غير المرجح أن تخلص ممرات الشحن في البحر الأحمر بالكامل من تهديد الحوثيين.



وقالت كيرستن فونتنروز، المسؤولة السابقة في مجلس الأمن القومي خلال إدارة ترامب والخبيرة في أمن الشرق الأوسط: "نعتقد دائمًا أن الضربات الجوية كافية، ولم تكن كذلك أبدًا". وأضافت: "لكن في هذه الحالة، يقتصر الهدف على تعطيل قوتهم النارية المباشرة". وأضافت: "لا أعتقد أن الحوثيين سيتوقفون عن التصعيد بهذه الضربات، لكنهم أيضاً لم يكونوا ليتوقفوا من دونها".



ويحذر الخبراء من أن الضربات يمكن أن تساعد أيضًا في تعزيز شعبية الحوثيين. كجزء مما يسمى بمحور المقاومة الإيراني، حيث يهدف الحوثيون إلى تسخير هجماتهم ضد ما يعتبرونها سفنًا مرتبطة بإسرائيل لتعزيز شعبيتهم المحلية والإقليمية، ووضع أنفسهم كلاعبين رئيسيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وقد ساعدت هجمات التنظيم في البحر الأحمر بالفعل على حشد المزيد من الدعم، سواء في الداخل أو الخارج.



وقال جلال من معهد الشرق الأوسط إن الحوثيين "يأملون أيضًا في الاستفادة من المشاعر المؤيدة للفلسطينيين وتأطيرهم للهجمات البحرية لتعزيز قبولهم ودعمهم الإقليمي".



وصورت إدارة بايدن العمليات على أنها رد فعل " دفاعي " على الهجمات التي عرضت أفرادًا أمريكيين وبحارة مدنيين للخطر، وقالت إن الضربات لم تُشن إلا بعد "حملة دبلوماسية واسعة النطاق".



ومع ذلك، أعادت العملية إشعال جدل قانوني طويل الأمد حول سلطات الرئيس الأمريكي في مجال القوة الحربية دون موافقة مسبقة من الكونغرس، خاصة بين مجموعة صغيرة من المشرعين الديمقراطيين التقدميين.



وكتب النائب الديمقراطي رو خانا، وهو تقدمي من كاليفورنيا، على موقع X، تويتر سابقًا: "يحتاج الرئيس إلى الحضور إلى الكونجرس قبل توجيه ضربة ضد الحوثيين في اليمن وإشراكنا في صراع آخر في الشرق الأوسط. تلك هي المادة الأولى من الدستور". واضاف: "سأدافع عن ذلك بغض النظر عما إذا كان هناك ديمقراطي أو جمهوري في البيت الأبيض".



وشهدت جهود واشنطن السابقة لإحباط هجمات الحوثيين قيامها بحشد حوالي 20 دولة أخرى لتشكيل قوة عمل دولية من شأنها أن تساعد في حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر، والمعروفة باسم عملية حارس الازدهار.



ومع ذلك، فقد ابتليت هذه الجهود بالارتباك حيث يتجنب بعض حلفاء الولايات المتحدة الارتباط المباشر بالتحالف - وترفض العديد من الدول الأخرى الكشف عن أسمائها على الإطلاق - مما يسلط الضوء على مدى صعوبة قيام إدارة بايدن بتجميع القوة.



وتشعر الجهات الفاعلة الإقليمية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بالقلق بشكل خاص من التورط علناً، خوفاً من انتقام الحوثيين الذي قد يجرهم مرة أخرى إلى الصراع الذي طال أمده في اليمن.



وقال جونو: "إن قدرة الحوثيين على إيذاء الولايات المتحدة محدودة للغاية، وليس هناك الكثير مما يمكن للحوثيين القيام به بشكل مباشر ضد الأصول الأمريكية". لكن ماذا لو تصاعد هذا الأمر وحاول الحوثيون الرد على المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة؟ لا يمكن التنبؤ بتصرفات الحوثيين، وهم يلعبون وفق قواعدهم الخاصة. إنهم لا يتبعون أي نوع من القواعد الراسخة للعبة.