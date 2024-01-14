أبين.. مسلحون يحتجزون شاحنات وقود كهرباء عدن وتحذيرات من توقف محطات التوليد 

المنامة - ياسر ابراهيم - واصل مسلحون قبليون، احتجاز قواطر الوقود التابعة لمحطات الوليد بمؤسسة الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، لليوم الثالث على التوالي، في مديرية خنفر بمحافظة أبين (جنوبي البلاد).

وقالت مصادر محلية، إن مسلحين قبليين يواصلون لليوم الثالث احتجاز قواطر وشاحنات الوقود المخصصة لكهرباء عدن لليوم الثالث على التوالي، في منطقة خبر المراقشة، بمديرية خنفر، كبرى بمحافظة أبين، دون ذكر أسباب الاحتجاز.

يأتي هذا في الوقت الذي قالت مصادر أخرى، إن عملية الاحتجاز جاءت احتجاجًا على الارتفاع المستمر للأسعار، وتردي الخدمات، والضغط على مؤسسة كهرباء عدن لرفع ساعات تشغيل الكهرباء للمواطنين في أبين أسوة بساعات التشغيل في عدن، على حد قولها.

من جانبها، دعت المؤسسة العامة للكهرباء في عدن، السلطة المحلية في أبين، للتدخل والعمل على الإفراج عن ناقلات النفط الخام قبيل توقف المحطة اليوم الاحد.

وطالبت في بلاغ نشرته مساء السبت، قيادة محافظة أبين بضرورة التدخل للإفراج عن ناقلات وقود النفط الخام القادمة من شبوة والمخصصة لتزويد محطة الرئيس بترومسيلة بالوقود؛ وذلك عقب قطع الطريق من قبل وصفتهم ب "مجهولين" في منطقة خبر المراقشة.

وأكدت كهرباء عدن أن محطة الرئيس بترومسيلة مهددة بالتوقف الكامل يوم الاحد وذلك لقرب نفاد وقود الخام وعدم السماح للناقلات بالمرور.