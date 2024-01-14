عدن - ياسمين التهامي - بشرى سارة لحجاج بيت الله الحرام…السعودية تخصص التاكسي الطائر لنقل الحجاج بين مكة وجدة

الأحد 14 يناير 2024 الساعة 11:10

ستعد الخطوط السعودية، لاستخدام التاكسي الطائر كوسيلة جديدة في موسم الحج، حيث ينقل التاكسي الطائر ضيوف الرحمن بين مطار الملك عبدالعزيز بجدة وفنادق مكة المكرمة.ولفت إلى أن الطائرة تتميز بمقصورة فريدة تتيح عدة خياراتٍ لترتيب المقاعد، تتسم بمساحاتٍ رحبة تلبي احتياجات الضيوف من النخبة المتطلعين لأرقى تجارب السفر.