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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. لحظة قيام نجل رئيس عربي بدهس عامل توصيل يقود دراجة ناريه ويتسبب في وفاته (فيديو)

قالت محطة "تي آر تي" التلفزيونية الرسمية في تركيا إن محكمة تركية ألغت مذكرة اعتقال بحق نجل الرئيس الصومالي بعد مثوله أمام محكمة في دعوى تتعلق بحادث سيارة دبلوماسية كان يقودها.

تفاصيل الحادث

وكان محمد حسن شيخ محمود نجل الرئيس الصومالي، يقود سيارة تابعة للقنصلية الصومالية يوم 30 نوفمبر حين اصطدمت سيارته بدراجة نارية لتوصيل الطلبات في وسط اسطنبول، وأصيب عامل التوصيل بجروح خطيرة.

مغادرة تركيا

وغادر محمود البلاد في الثاني من ديسمبر بعد استجواب للشرطة، علما أن أمرا بالقبض عليه صدر بحقه بعد وفاة عامل التوصيل في المستشفى يوم السادس من ديسمبر.

وقال وزير العدل التركي يلماز تونج في ديسمبر إنه يتوقع عودة محمود إلى تركيا للمثول أمام القضاء.

وذكرت "تي آر تي" أن محمود جاء إلى اسطنبول ومثل أمام المحكمة بعد ظهر يوم الجمعة، وأنه كرر دفاعه السابق في الجلسة.

وصرح محمود في وقت سابق للمدعي العام بأن سائق الدراجة النارية هو المسؤول عن الحادث.

إلغاء أمر الاعتقال

وقضت المحكمة بإلغاء أمر اعتقال محمود وبإعفائه من حضور الجلسات المقبلة في القضية التي ستستمر جلساتها.

ويطالب الادعاء بسجن محمود ما يصل إلى 6 سنوات عن اتهامه "بالتسبب في الوفاة نتيجة الإهمال".Moto-kurye Yunus Emre Göçer, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıydı. Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun yaptığı kazayla bu hayattan koparıldı. Biz, hukuki sürecin takipçisi olacağız dedik ama zanlı elini kolunu sallayarak Türkiye’den ayrıldı. Kurbanın ailesinin acısı daha da katlandı. Bu… pic.twitter.com/zLhzX7JiSa

— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 8, 2023