كاميرون: بريطانيا مستعدة لاستهداف الحوثيين مجددا إذا استمرت هجماتهم في البحر الأحمر

المنامة - ياسر ابراهيم - ألمح وزير الخارجية البريطاني إلى أن بريطانيا قد تضرب أهدافاً للحوثيين في اليمن مرة أخرى إذا استمرت الجماعة المتمردة في مهاجمة السفن في البحر الأحمر.



وحذر اللورد ديفيد كاميرون من أن الحوثيين المتشددين المرتبطين بإيران قد يدفعون الأسعار إلى الارتفاع في المملكة المتحدة إذا سمح لهم بمنع مرور سفن الحاويات في الطريق التجاري المزدحم.



وقال أيضًا إن تأكيد الحوثيين بأن هجماتهم مرتبطة بالحرب الإسرائيلية في غزة هو "هراء"، لأنهم استهدفوا سفنًا من دول أخرى متجهة إلى وجهات في جميع أنحاء العالم.



وضربت الولايات المتحدة موقعًا آخر في اليمن في وقت مبكر من يوم السبت بعد أن تعهد الحوثيون بالانتقام من الغارة الجوية التي نفذها الأمريكيون وسلاح الجو الملكي البريطاني في اليوم السابق.



وكتب كاميرون في صحيفة " صنداي تلغراف" أن العمل المشترك "سيكون قد قطع شوطا كبيرا في إضعاف قدرات الحوثيين التي تم بناؤها بدعم إيراني".



وقال إن عدم التصرف سيكون بمثابة قبول بأن هجمات الحوثيين يمكن أن "تغلق فعليًا ممرًا بحريًا حيويًا مع إفلات نسبي من العقاب".



وقال"إذا منع الحوثيون مرور السفن، فإن سلاسل التوريد الحيوية مهددة وسترتفع الأسعار في بريطانيا وفي جميع أنحاء العالم".



وأوضح أن الضربات الجوية "أرسلت رسالة لا لبس فيها" إلى الحوثيين مفادها "أننا مصممون على وضع حد" لهجماتهم في البحر الأحمر.



وألمح إلى أن بريطانيا يمكن أن تنضم إلى الولايات المتحدة في ضرب الحوثيين مرة أخرى إذا واصلوا ذلك.



وقال"سنعمل مع الحلفاء. سندافع دائمًا عن حرية الملاحة. والأهم من ذلك أننا سنكون مستعدين لدعم الأقوال بالأفعال”.



وبعد الضربات الأولى، تلقت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة تقريراً عن هجوم صاروخي على سفينة قبالة سواحل عدن، اليمن، بعد ظهر الجمعة.



وفي الوقت نفسه، دافع السير كير ستارمر زعيم حزب العمال عن دعمه للضربات، التي أمر بها ريشي سوناك دون استشارة البرلمان أولاً، كما يفعل رؤساء الوزراء أحيانًا قبل التدخلات العسكرية.



وفي كتابته لصحيفة الإندبندنت ، قال زعيم حزب العمال إن "حماية التجارة والأمن والحياة هي ذات أهمية قصوى لمصلحتنا الوطنية".



وقال إن رئيس الوزراء "يجب أن يدلي ببيان كامل" أمام مجلس العموم عندما يعود يوم الاثنين، لكنه شدد على الحاجة إلى عمل عسكري سريع.



وأضاف: "لهذا السبب يجب علينا أن نحتفظ بالمرونة للرد بالسرعة اللازمة على التهديدات، مع الخضوع أيضًا للتدقيق".

