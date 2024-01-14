شكرا لقرائتكم خبر عن بليغ التميمي يدعو قيادات في الشرعية للتكافل الاجتماعي و التذكير بالواجب الوطني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

في ظل الاحتفالات العرائسية الراقية التي تجري في مدن [دبي، القاهرة، الرياض، اسطنبول] بمناسبات زفاف عدد من ابناء المسؤولين ، يتم توجيه نداء مهم للتضامن الاجتماعي وتذكير الأفراد والمسؤولين بواجبهم الإنساني والمسؤولية تجاه المجتمع والأشخاص الذين يعانون في الداخل.

تأتي هذه الدعوة من خلال صوت الأستاذ "بليغ التميمي" ، الذي نشر بيانًا على صفحته الرسمية على فيسبوك يتحدث فيه عن ضرورة الوعي بالمعاناة التي يعيشها الشعب اليمني في الداخل في ظل الجوع والمرض والقهر. وقد دعا التميمي المسؤولين إلى أن يتذكروا أنهم مسؤولون أمام الله عن تلك العذابات والآلام التي يعيشها المواطن اليمني الغلبان.

يشدد التميمي في بيانه على أن التحسس للجوعى والمرضى والمقهورين يعد خيرًا وأحسن عملاً، من تلك الإحتفالات والبذخ

التي من المفترض التقلل منها في ظل الظروف الطبيعية مابالكم

والجوع يكتسح بيوت اليمنيين والخطر يتهدد معظم المواطنين والسيادة اليمنية ايضآ في خطر فضلآ عن الأوضاع العربية بالغة التعقيد والمتمثلة في انهار الدماء التي تسيل في غزة العزة

ويدعو المسؤولين إلى أن يعكسوا تلك الأفعال في سلوكهم وقراراتهم اليومية.

عليه، يأمل التميمي أن يتم تفعيل هذا الدعوة وتحويلها إلى أعمال عملية من خلال تقديم الدعم والمساعدة للجوعى والمرضى والمقهورين في البلاد ، بدلاً من إقامة الاحتفالات الراقية.

وتعكس هذه الدعوة الحاجة الماسة للتفكير في الحقوق الأساسية للفقراء والمحرومين ، وتذكيرهم بأن يكونوا عونًا ودعمًا للفئات الأكثر ضعفًا وتحت الظروف القاسية.