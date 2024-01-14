قتلى وجرحى من قوات دفاع شبوة بطائرة حوثية مُسيّرة استهدفت موقعهم جنوبي مأرب

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت مصادر مطلعة إن قتلى وجرحى سقطوا، اليوم الأحد؛ نتيجة قصف بطائرة مسيّرة تابعة لمليشيا الحوثي، استهدف موقع عسكري تابع لقوات دفاع شبوة، جنوبي محافظة مأرب.

وأوضحت المصادر، أن اثنين قتلى، أحدهما ضابط، وجرحى - لم يتم التأكد من عددهم- من قوات دفاع شبوة، سقطوا؛ نتيجة قصف شنته مليشيا الحوثي بطائر مسيرة على موقع تابع لهم في مديرية حريب.

وأشارت المصادر إلى أن القصف تزامن مع تحشيدات عسكرية للحوثيين الى مناطق التماس في حريب، وإلى تخوم مديريتي مرخة و بيحان في محافظة شبوة.

ويأتي هذا التصعيد الحوثي بالتزامن مع تنفيذه مناورة عسكرية على الحدود، والذي تأتي في اطار التحشيدات العسكرية التي تقوم بها إلى جبهات القتال وتحديدا في مأرب وتعز.