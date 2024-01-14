دعا دول المتوسط لحمايتها.. اتحاد علماء المسلمين يعلن تسيير 100 سفينة دعمًا للفلسطينيين في غزة

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الشيخ علي محيي الدين القره داغي، عن تسيير الاتحاد 100 سفينة دعمًا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.. داعيًا دول البحر المتوسط لحمايتها حتى تصل إلى غزة.

ونقل موقع "الجزيرة نت"، عن القرة داغي قوله، إن الاتحاد شكل وفدا برئاسته؛ بهدف الدخول إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح، بعد الترتيب مع الحكومة المصرية.

وأكد أن هذا الوفد تمخض من خلال مؤتمر غزة الذي انعقد في مدينة الدوحة، مضيفاً: "حتى لو كلفنا ذلك الشهادة فهي شرف لنا، وهذا أول إجراء سيتم تطبيقه بعد ترتيب الأمور مع مصر".

وأكد رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أن الاتحاد قام بدور كبير ومهم في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، والتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي التي تُقترف يوميا بحق أهل غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضاف: "الاتحاد كان له دور مهم في تحريك الشارع الإسلامي وتنفيذ إضراب عام شاركت فيه شعوب عدد من الدول العربية والإسلامية"، لافتا إلى مشاريع أخرى ستُطرح -خلال الأيام القادمة لدعم غزة- على دول إسلامية كبرى مثل تركيا وماليزيا وإندونيسيا.

وأشاد الدكتور القرة داغي بموقف دولة جنوب أفريقيا بشأن الدعوى التي رفعتها ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، مستنكراً عدم دعم عدد كبير من الدول العربية والإسلامية لهذه الخطوة.