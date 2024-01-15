شكرا لبحثكم عن خبر كاك بنك يدعم مشروع تقديم المساعدات الانسانية لنزلاء السجن المركزي بتعز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تعز، خاص:

دشن اليوم في محافظة تعز مشروع تقديم المساعدات الإنسانية لنزلاء السجن المركزي بتعز المقدم من قبل مؤسسة درب السجينات وبدعم من كاك بنك كأحد رعاة المشروع.

ودشن المشروع وكيل اول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي بحضور مدير كاك بنك فرع تعز الدكتور عبدالجليل الحراني.

وأشاد وكيل المحافظة بالمؤسسات الداعمة للمشروع وخص منها كاك بنك والمؤسسة الاقتصادية وشركة النفط وآخرين، علما ان المؤسسة في هذا المشرع استهدفت حوالي 997 سجين وسجينة وأطفالهن، من خلال تقديم الملابس الشتوية والحقائب الصحية وكذلك مستلزمات المطبخ، ومستلزمات اخرى.

وأكد الدكتور عبدالجليل الحراني، مدير فرع كاك بنك بتعز، عن حرص قيادة البنك ممثلة بالقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للبنك الأستاذ حاشد الهمداني، على أن يكون لكاك بنك حضور في هذه الفعالية وتقديم الدعم لمؤسسة درب السجينات لتأمين جزء من المتطلبات الضرورية للسجناء والسجينات وأطفالهن ضمن المسؤولية الاجتماعية للبنك تجاه المجتمع.