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عدن - ياسمين التهامي - عشبة تتاقل بالدهب.. مادة طبيعية في منزلك تحتوي على الكولاجين ستجعلك تعودين إلى سن الـ20

هل تعلم عند استخدام أي منتجات تجميل للبشرة تصل إلى مجرى الدم، أي إذا كان بها أي مواد كيميائية سوف تضرك، فلا يوجد أفضل من المنتجات الطبيعية، ولهذا جئنا إليكم بوصفة طبيعية تمامًا تقريبًا تخلصك من جميع مشاكل البشرة التي تواجهك وهو كريم لبان الذكر للوجه، من السهل صنع هذا الكريم تعرف بنفسك على الطريقة من خلال متابعة قراءة المقال.كريم لبان الذكر للوجه

لبان الذكر ممتلئ بالكثير من الفيتامينات التي تعيد تجديد خلايا الجلد والتخلص من البقع الداكنة والبثور السوداء، كما أنه يساعد على ترطيب البشرة والحصول عليها نضرة ومتوهجة، ليس ذلك فقط بل هو محارب فعال لعلامات التجاعيد والتخلص من العيوب التي تتركها حبوب الشباب، صنع الكريم لا يحتاج وقت كثير، كل ما عليك هو توفير هذه المكونات:كوب ونصف من الماء.

ملعقة كبيرة من حبوب لبان الذكر.

ملعقة كبيرة من بذور الكتان.

ملعقة واحدة كبيرة من زبدة الشيا.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند أو حليب جوز الهند.

ملعقة كبيرة ممسوحة من النشا.

ملعقة صغيرة من العسل.

خيارة مبشورة، نأخذ مقدار ملعقة كبيرة من عصير الخيار.

طريقة التحضير

لصنع كريم لبان الذكر للوجه يمكنك اتباع الخطوات التالية:

نضع بذور الكتان في نصف كوب من الماء ونتركه منقوع لعدة ساعات.

نجهز كوب ماء ونضع به حبوب لبان الذكر، ونغطيه ونتركه منقوع لمدة 24 ساعة أو حتى يتغير لون الماء إلى اللون الأبيض.نأخذ هذا المزيج ونضعه في الخلاط الكهربائي ونطحنه.

نصفي المزيج للتخلص من أي تكتلات.

نرفع خليط لبان الذكر على نار متوسطة، وعندما تغلي نضيف إليها النشا، مع الاستمرار في التقليب حتى لا تلتصق.

عندما نصل إلى القوام الكريمي نهدئ النار، ثم نضيف زبدة الشيا وزيت جوز الهند ونحرك حتى يتجانسوا.

نرفع الوعاء من على النار ونتركه عدة دقائق حتى يبرد قليلاً.

نضع عصير الخيار وأخيراً العسل، ونقلب جيداً حتى تمتزج المكونات.

نحتفظ به في وعاء محكم الغلق.طريقة الاستخدام

الآن وبعد الانتهاء من تجهيز كريم لبان الذكر للوجه، عليك تطبيقه على البشرة بالطريقة التي نوضحها لكم:

قبل استخدام الكريم لا بد التأكد من أن البشرة نظيفة تمامًا.

نضع الكريم على الوجه والرقبة ونفرد مع التدليك الجيد.

نتركه من نصف ساعة إلى ساعة تقريباً، ثم نقشر الماسك ونغسل البشرة بالماء.

نحرص على وضع الكريم كل يوم في المساء.

عندما تجربته خلال شهر سوف تلاحظ النتيجة واضحة.