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بالفيديو: مضيفة طيران تكشف عن سر إجبار الركاب على فتح نوافذ الطائرة عند الإقلاع والهبوط

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عدن - ياسمين التهامي - بالفيديو: مضيفة طيران تكشف عن سر إجبار الركاب على فتح نوافذ الطائرة عند الإقلاع والهبوط

كشفت مضيفة الطيران "آلاء خلاوي"، عن أسباب إجبار الركاب على فتح نوافذ الطائرة أثناء الإقلاع والهبوط.

 

وقالت "خلاوي" خلال لقاء مع برنامج "سيدتي"، إنه يتم فتح نوافذ الطائرة، حتى تتأقلم وتتعود عيون الركاب على الضوء الخارجي، وذلك لأن النوافذ تكون مغلقة طول الرحلة.

 

كما أضافت مضيفة الطيران أن هناك سبب آخر يتعلق بسلامة الركاب، وهو ضمان الرؤية الجيدة في حالة حدوث حالة طوارئ.

 

وأوضحت أن في حال وقوع شيء طارئ بالخارج يتم تبليغ طاقم الرحلة، وبعدها يتم تبليغ قائد الطائرة المسؤول.

 

 

لماذا يكون فتح شباك الطائرة إجباري في الإقلاع والهبوط؟..

 

آلاء خلاوي.. مضيفة طيران سعودية تتحدث عن الفكرة من الأمر #برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/VKBURIaHCK

 

 

 

- برنامج سيدتي (@sayyidaty)

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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