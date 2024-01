"حرب خاسرة".. كيف رأت الصحافة الغربية الضربات الأمريكية البريطانية في اليمن؟

المنامة - ياسر ابراهيم - تناولت الصحافة الغربية، خلال الأيام الماضية الهجمات التي نفذتها أمريكا وبريطانيا على مواقع في عدد من المحافظات اليمنية، وتركزت في مدينة الحديدة الساحلية غرب اليمن، ومازالت تلك الضربات مثار جدل واسع.



موقع "يمن شباب نت"، رصد ما تناولته ثلاث من كبريات الصُحف الأمريكية والبريطانية، والتي ركزت على عدم جدوى تلك الهجمات الجوية، والتي دفعت الحوثيين الى الضوء مجدداً، ويوسع العداء لأمريكا في المنطقة العربية والتي تشهد حالة من الغضب على التواطؤ الأمريكي في الحرب على غزة.



قالت نيويورك تايمز، The New York Times بأن الضربات التي تقودها الولايات المتحدة ضد الحوثيين تترك اليمن على شفا الحرب، معتبرة أن ميليشيا الحوثي في ​​اليمن، التي تتمتع بموقع استراتيجي في الطرف الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة العربية، دفعت نفسها إلى دائرة الضوء العالمية غير المتوقعة في الأسابيع الأخيرة حيث هاجمت السفن التجارية وأعاقت التجارة العالمية.



وذكرت الصحيفة - في تقرير لها – "بأنه مع قيام التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بقصف المنشآت العسكرية للحوثيين في محاولة لوقف الهجمات على السفن، يقول اليمنيون إنهم يشعرون بإحساس عميق بأنهم سبق وأن حدث معهم هذا من قبل".



وقال فارع المسلمي، وهو باحث يمني في تشاتام هاوس، وهي مؤسسة بحثية مقرها لندن: "لقد جرب السعوديون هذا المسار في اليمن لمدة تسع سنوات، ومن الواضح أنه لم ينجح". وأضاف أن "الضربات لن تمنع الحوثيين من شن المزيد من الهجمات في البحر الأحمر، بل سيحدث العكس".



وقال محللون إنه في حين أن الصواريخ لا تشكل تهديدا يذكر للسفن الحربية الغربية المتقدمة ذات الدفاعات المتطورة، إلا أنها تشكل تهديدا للسفن التجارية، حتى عندما يتم إطلاقها بشكل عشوائي.



وقبل ثلاثة أسابيع، أعلنت الأمم المتحدة عن "خارطة طريق" محتملة للسلام في اليمن. واليوم، يشعر اليمنيون بالقلق من أنه بدلاً من أن تهدأ الحرب، فإنها تدخل مرحلة جديدة أكثر تعقيداً.



وقال جاريد رويل، المدير القطري للجنة الإنقاذ الدولية في اليمن، وهي منظمة إغاثة: "إن التصعيد العسكري في اليمن والبحر الأحمر يشكل تهديداً للشعب في اليمن واستقرار المنطقة على نطاق أوسع".



وحذر محللون ومنظمات إغاثة من أن أي تصعيد إضافي نتيجة الضربات الأخيرة لن يؤدي إلا إلى تفاقم مشاكل اليمن الاقتصادية، وزيادة أسعار الوقود والغذاء وتفاقم الجوع.



وبحسب الصحيفة، بالنسبة للحوثيين، فإن احتمال الحرب مع الولايات المتحدة هو تحقيق لروايتهم الرسمية، المبنية على العداء تجاه إسرائيل والغرب.



وقال مسؤولون أمريكيون ومسؤولون من حكومات غربية حليفة إن هجمات الحوثيين المستمرة على السفن لم تترك لهم خيارا سوى الرد.



ومع ذلك، من المرجح أن يؤدي الهجوم الغربي إلى "زيادة معاداة أمريكا" في اليمن وتعزيز شعبية الحوثيين مع استفادة الجماعة من المعارضة اليمنية للتدخل الأجنبي، حسبما قال إبراهيم جلال، الباحث اليمني غير المقيم في معهد الشرق الأوسط. وأضاف أنه في جوهر الأمر، هناك الآن "ذريعة أخرى للعدو الأجنبي لإلهاء الجمهور عن حكم المتمردين الحوثيين الفاشل الذي لا يقدم الخدمات ولا يدفع الرواتب".



وكان بعض حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، بما في ذلك قطر وعمان، قد حذروا الولايات المتحدة من أن قصف الحوثيين قد يكون خطأ، خوفا من أنه لن يفعل الكثير لردعهم وسيؤدي إلى تعميق التوترات الإقليمية. لقد جادلوا بأن التركيز على التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة من شأنه أن يزيل الدافع المعلن للحوثيين للهجمات.



ورأت افتتاحية للغارديان، The Guardian أن الغارات الجوية الأمريكية البريطانية ربما تكون قد بدأت حرباً لا يمكن الفوز فيها مؤكدة على أن ريشي سوناك وبايدن، من خلال تدخلهما العسكري، بدا شيئًا قد لا يتمكنان من إكماله.



وقالت الصحيفة بأنه على نطاق واسع، هناك ثلاث طرق للنظر إلى الضربات العسكرية الأمريكية والبريطانية الأسبوع الماضي على قواعد الحوثيين في اليمن: ضرورية، وغير مجدية، وخطيرة.



ومع ذلك، أياً كانت نظرة العالم إلى هذا الإجراء، الذي تم اتخاذه رداً على الهجمات المتكررة وغير المبررة على الملاحة الدولية في البحر الأحمر، فإن العواقب المحتملة أكثر إثارة للقلق لأنها غير معروفة ولا يمكن التنبؤ بها. وفق الغارديان.



في ظاهر الأمر، تبدو حجة الضربات معقولة، إذ لم يكن عدم القيام بأي شيء، والسماح لهجمات الحوثيين بمواصلتها أو تكثيفها، مع كل المخاطر المصاحبة، خيارا واقعيا. ولكن المشكلة الأساسية، التي لا شك أن الحكومتين الأميركية والبريطانية تدركانها، هي أن العمل العسكري الذي تم اتخاذه حتى الآن قد لا يثبت فعاليته بشكل كامل.



وقالت الصحيفة بأن الولايات المتحدة وبريطانيا، المدعومتين بقدرات غير قتالية من هولندا وأستراليا وكندا والبحرين ولكنهما معزولتان دولياً بشكل مثير للقلق، تقحمان نفسيهما في حرب إطلاق نار مفتوحة لا يمكنهما الفوز فيها - وبالتالي فإن تحركهما هو في الأساس عديم الجدوى.



وأضافت بالقول بأن موقف الحوثيين المؤيد لفلسطين، على الرغم من كونه يخدم مصالحهم الذاتية إلى حد ما، يحظى بشعبية بين اليمنيين والمنطقة، حيث تتعرض الحكومات العربية لانتقادات لعدم قيامها بما يكفي لوقف المذبحة في غزة.



ووفق الصحيفة يجب على سوناك، الذي يفتقر إلى الخبرة في طرق الحرب، أن يتعامل بحذر شديد. حيث كان قراره بضغط الزناد دون استشارة البرلمان قراراً مؤسفاً، رغم أنه ربما كان لا مفر منه، نظراً لأن واشنطن هي صاحبة القرار.



وقد وضع بايدن أيضًا قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في إطار حملة إعادة انتخابه عام 2024. وكانت فكرته الكبرى، عند وصوله إلى منصبه، هي فصل الولايات المتحدة عن الشرق الأوسط والتركيز على الصين. لقد عانى بالفعل من إذلال إقليمي كبير في أفغانستان.



وإذا تحول اليمن إلى "حرب أبدية" أخرى، وإذا ارتفعت التكاليف البشرية، وإذا أشعلت حربا إقليمية، فسوف يلقي الناخبون الأمريكيون اللوم على بايدن، الذين لا يهتمون بالفلسطينيين وحرية الملاحة بقدر اهتمامهم بارتفاع التضخم.



وبحسب افتتاحية الغارديان، هناك طريقة للخروج مما يبدو وكأنه فخ مميت يتمثل في ضرورة وقف إراقة الدماء اليومية في غزة، نقطة انطلاق. فهو لن يحقق السلام الفوري، أو يهدئ البحر الأحمر، أو يحل القضايا القائمة منذ فترة طويلة. لكنه سيساعد بلا شك في نزع فتيل التوترات الإقليمية التي أشعلتها الضربات الأميركية البريطانية حتماً.



وقالت صحيفة واشنطن بوست، Washington Post بأنه في حالة الحوثيين في اليمن، تواجه الولايات المتحدة وبريطانيا عدوًا جاهزًا تم اختباره في الحرب، معتبرة بأنه برغم تأكيد وزير الدفاع لويد أوستن أن الهدف من الضربات هو "تعطيل وإضعاف قدرات الحوثيين" إلا أن المحللين يقولون إنه سيكون من الصعب تحقيق هذا الهدف.



وبحسب تقرير للصحيفة، وصف زعماء الولايات المتحدة وبريطانيا الهجمات بأنها ناجحة. لكن المحللين يقولون إنها تكشف فشل الولايات المتحدة في احتواء التداعيات الإقليمية الناجمة عن الهجوم الإسرائيلي على غزة والصراع المدني المستمر في اليمن.



وقال براء شيبان، الزميل المشارك في المعهد الملكي للخدمات المتحدة ومقره لندن، إن الغرب، وخاصة الولايات المتحدة، يبحث عن “حلول سريعة للصراعات الطويلة والمستمرة” في الشرق الأوسط.



وقال: "كان هناك نقص في التفكير الاستراتيجي"، بما في ذلك ما يتعلق باليمن، وفشل في استثمار هذا النوع من الاهتمام الذي كان من الممكن أن ينتج بديلاً لهيمنة الحوثيين.



وقال لوران بونفوا، الباحث الذي يدرس اليمن في معهد ساينس بو في باريس، إن الضربات كانت ما "يبحث عنه" الحوثيون.



وقالت الصحيفة "اليوم، يحكم الحوثيون مناطق واسعة من اليمن، بما في ذلك العاصمة وميناء الحديدة الاستراتيجي على البحر الأحمر، وهو موقع قوي عند التفاوض على تسوية ما بعد الحرب."